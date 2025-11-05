Возрастное ограничение 18+
Почти четверть работающих свердловчан получают менее 45 тысяч рублей в месяц
Фото: Вечерние ведомости
В России в очередной раз составили рейтинг регионов по уровню зарплат.
Эксперты РИА Новости провели ранжирование по таким критериям:
- зарплаты 200 тысяч рублей в месяц и выше (регионы с высокооплачиваемыми работниками);
- зарплаты менее 45 тысяч рублей в месяц.
Так, в Свердловской области доля работающих с зарплатой выше 200 тысяч рублей в месяц составляет 4,7%, считают аналитики. Регион занимает 23 место в общем рейтинге.
На первых строчках по этому показателю Чукотка (36,5%), Москва (26%) и ЯНАО (24,7%). На последнем месте — Ингушетия (0,5%).
Доля работающих с зарплатой ниже 45 тысяч рублей в месяц в Свердловской области составляет примерно четверть — 23,6%.
Кроме того, эксперты подсчитали «диапазон самых распространенных или типичных зарплат в регионе». В Свердловской области, если верить исследованию, он составляет 47-102 тысячи рублей.
В среднем по стране с сентября 2024 года по август 2025 года только 7,5% работников получали зарплату более 200 тысяч рублей в месяц. Между тем, аналитики считают, что динамика трудовых доходов в России «демонстрирует явный позитивный тренд».
Эксперты РИА Новости провели ранжирование по таким критериям:
- зарплаты 200 тысяч рублей в месяц и выше (регионы с высокооплачиваемыми работниками);
- зарплаты менее 45 тысяч рублей в месяц.
Так, в Свердловской области доля работающих с зарплатой выше 200 тысяч рублей в месяц составляет 4,7%, считают аналитики. Регион занимает 23 место в общем рейтинге.
На первых строчках по этому показателю Чукотка (36,5%), Москва (26%) и ЯНАО (24,7%). На последнем месте — Ингушетия (0,5%).
Доля работающих с зарплатой ниже 45 тысяч рублей в месяц в Свердловской области составляет примерно четверть — 23,6%.
Кроме того, эксперты подсчитали «диапазон самых распространенных или типичных зарплат в регионе». В Свердловской области, если верить исследованию, он составляет 47-102 тысячи рублей.
В среднем по стране с сентября 2024 года по август 2025 года только 7,5% работников получали зарплату более 200 тысяч рублей в месяц. Между тем, аналитики считают, что динамика трудовых доходов в России «демонстрирует явный позитивный тренд».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию