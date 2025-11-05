Возрастное ограничение 18+
На «Уралвагонзаводе» подтвердили слухи про изменения в штате сотрудников
На «Уралвагонзаводе» подтвердили слухи про планы изменить штат сотрудников, но не стали раскрывать данные о том, сколько работников собираются уволить.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что на заводе могут уволить 10% от штата работников. По данным Е1.ru, для некоторых подразделений этот показатель достигает 50%. В УВЗ не стали отрицать грядущие перемены, но конкретно о масштабах не сообщили.
Там также подчеркнули, что все процедуры на предприятии проходят строго в рамках действующего трудового законодательства. Отмечается, что завод продолжает искать и набирать новых сотрудников – особенно с высокой квалификацией и дефицитными специальностями.
«В современных условиях, как любое другое предприятие, УВЗ проводит реструктуризацию, которая затрагивает в первую очередь оптимизацию административно-управленческих расходов»,
– сказали на заводе.
