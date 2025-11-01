Возрастное ограничение 18+
Жителя Нижнесергинского района обвинили в убийстве 13-летней давности
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области 60-летнему жителю Нижнесергинского района предъявили обвинение в убийстве, которое произошло летом 2012 года. Об этом сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
По версии следствия, 17 июня между обвиняемым и потерпевшей, с которой он распивал спиртное, возник конфликт. Во время ссоры он ударил её костылём, а затем несколько раз ножницами. В результате женщина скончалась. Мужчина же после совершённого скрылся.
По словам Валерия Горелых, когда к мужчине пришли сыщики, он не стал отрицать свою причастность к убийству и признал свою вину, но не смог вспомнить все детали. По его словам, женщина его обматерила, и он не сумел это вынести.
