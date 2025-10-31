Возрастное ограничение 18+
Свердловский Роспотребнадзор запустил горячую линию по вопросам цифровой маркировки товаров
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Специалисты свердловского управления Роспотребнадзора запустили горячую линию по вопросам цифровой маркировки товаров. Об этом сообщается в соцсетях ведомства.
Горячая линия будет работать до 13 ноября по номеру областного консультационного центра для потребителей: 8 (343) 374-14-55.
Позвонив по этому номеру, можно узнать:
– какая продукция подлежит обязательной маркировке и какие есть исключения;
– как маркировка помогает контролировать товары;
– куда обращаться при обнаружении товара без маркировки;
– что можно делать с мобильным приложением общественного контроля за маркировкой.
Звонки принимают в будние дни с 08.30 до 17.00.
