Возрастное ограничение 18+
Российские автомобили обгоняют иностранные по популярности у покупателей
Фото: Вечерние ведомости
Отечественные автомобили стали обгонять по популярности иностранные марки. По данным Авито Авто, 27% россиян, планирующих покупку машины в ближайшие шесть месяцев, выбирают именно российские бренды. Таким образом, отечественный автопром обогнал японские (26%) и китайские (22%) марки.
Исследование показало, что 22% россиян намерены приобрести автомобиль в течение ближайших шести месяцев. Главные факторы, влияющие на выбор, — цена (64%), стоимость обслуживания и запчастей (54%), а также дизайн и комфорт (53%). При этом наличие скидки остаётся ключевым мотиватором для 64% участников опроса.
Отвечая на растущий интерес к российским маркам, Авито Авто запустил акцию: покупатели, обратившиеся к дилеру через платформу, могут получить дополнительную скидку до 50 тысяч рублей при покупке новых автомобилей LADA. Предложение действует с 27 октября по 31 декабря 2025 года и распространяется на модели Aura, Largus Cross, Niva Legend Bronto, Granta, Vesta и Vesta Cross, а также автомобили ВИС.
Исследование показало, что 22% россиян намерены приобрести автомобиль в течение ближайших шести месяцев. Главные факторы, влияющие на выбор, — цена (64%), стоимость обслуживания и запчастей (54%), а также дизайн и комфорт (53%). При этом наличие скидки остаётся ключевым мотиватором для 64% участников опроса.
Отвечая на растущий интерес к российским маркам, Авито Авто запустил акцию: покупатели, обратившиеся к дилеру через платформу, могут получить дополнительную скидку до 50 тысяч рублей при покупке новых автомобилей LADA. Предложение действует с 27 октября по 31 декабря 2025 года и распространяется на модели Aura, Largus Cross, Niva Legend Bronto, Granta, Vesta и Vesta Cross, а также автомобили ВИС.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Нешипованные зимние шины стали популярнее в Екатеринбурге
29 октября 2025
29 октября 2025
В среднем в Екатеринбурге тратят 24 тысячи рублей на зимние шины
24 октября 2025
24 октября 2025