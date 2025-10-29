Российские автомобили обгоняют иностранные по популярности у покупателей

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Отечественные автомобили стали обгонять по популярности иностранные марки. По данным Авито Авто, 27% россиян, планирующих покупку машины в ближайшие шесть месяцев, выбирают именно российские бренды. Таким образом, отечественный автопром обогнал японские (26%) и китайские (22%) марки.Исследование показало, что 22% россиян намерены приобрести автомобиль в течение ближайших шести месяцев. Главные факторы, влияющие на выбор, — цена (64%), стоимость обслуживания и запчастей (54%), а также дизайн и комфорт (53%). При этом наличие скидки остаётся ключевым мотиватором для 64% участников опроса.Отвечая на растущий интерес к российским маркам, Авито Авто запустил акцию: покупатели, обратившиеся к дилеру через платформу, могут получить дополнительную скидку до 50 тысяч рублей при покупке новых автомобилей LADA. Предложение действует с 27 октября по 31 декабря 2025 года и распространяется на модели Aura, Largus Cross, Niva Legend Bronto, Granta, Vesta и Vesta Cross, а также автомобили ВИС.