Около трети жителей УрФО делают крупные покупки на сайтах с объявлениями





– пояснил Пейсахзон. «Например, на Авито за счет работы рекомендательных алгоритмов и понимания интересов посетителей, аудитория видит только ту рекламу, которая соответствует ее потребностям. Таким образом, пользователи получают релевантные предложения, а рекламодатели – потенциальных покупателей»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Почти треть уральцев – 31% – делают крупные покупки на сайтах с объявлениями. Такие данные приводят в Авито. Речь идёт о приобретениях стоимостью от 30 тысяч рублей.Как сообщили в пресс-службе платформы, команды «Авито Рекламы» и «Авито Работы» опросили 10 тысяч россиян из более 30 профессиональных сфер, включая промышленность и образование (по 6%), розничную торговлю, IT и строительство (по 5%), финансовый сектор, логистику и HR (4%) и другие. Своё решение в пользу покупок на онлайн-площадках участники опроса объяснили удобством, широким ассортиментом и возможностью сравнивать предложения.19% жителей УрФО рассказали, что совершают крупные покупки несколько раз в год, 10% – один раз в год, а 8% делают это регулярно – не реже раза в месяц.Наиболее популярные категории товаров среди уральцев – одежда и обувь (44%), товары для дома (36%), техника и электроника (26%), отдых и путешествия (20%), а также товары для автомобилей (19%). Паттерны потребительского поведения различаются по полу: женщины чаще покупают одежду, обувь и аксессуары, товары для детей и дома, тогда как мужчины предпочитают технику, товары для строительства и ремонта, а также аренду спецтехники и транспортных средств.Опрошенные также признались, что реклама влияет на их решения: 16% заявили, что она помогает определиться с выбором; 34% – что реклама воздействует на них только в случае совпадения с их интересами. Среди основных источников информации о новых предложениях уральцы назвали рекламу на сайтах с объявлениями и маркетплейсах (35%), личные рекомендации (34%), рекламу на ТВ (30%), в соцсетях (26%) и поисковых системах (25%).По словам Якова Пейсахзона, директора «Авито Рекламы», именно в момент принятия решения реклама на таких площадках становится решающим фактором. Технологии рекомендательных алгоритмов позволяют показывать пользователям релевантные предложения, что выгодно и покупателям, и рекламодателям.