Росаккредитация аннулировала декларации на зерно из Талицкого района
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
На сайте ФГИС «Росаккредитация» аннулировали декларации производителя зерна из Талицкого района из-за нарушений, которые обнаружили специалисты Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.
Как рассказали в ведомстве, вчера, 30 октября, их сотрудники обнаружили нарушения в семи декларациях о соответствии на зерновые культуры урожая 2023, 2024 и 2025 годов.
В частности, организация не проверяла своё зерно на содержание остаточного количества действующих веществ пестицидов. Это стало основанием для признания деклараций недействительными.
«На основании сведений ФГИС "Сатурн" установлено, что организация в вышеперечисленные годы при выращивании зерновых культур применяла пестициды. При анализе протоколов испытаний установлено, что образцы зерновых культур исследованы не на все показатели безопасности, а именно не проведены обязательные исследования»,
– пояснили в Россельхознадзоре.
