Росаккредитация аннулировала декларации на зерно из Талицкого района

– пояснили в Россельхознадзоре.

«На основании сведений ФГИС "Сатурн" установлено, что организация в вышеперечисленные годы при выращивании зерновых культур применяла пестициды. При анализе протоколов испытаний установлено, что образцы зерновых культур исследованы не на все показатели безопасности, а именно не проведены обязательные исследования»,