Екатеринбургским дорожникам пообещали на 30% повысить оклады
Фото из телеграм-канала Алексея Орлова
Работникам районных дорожно-эксплуатационных управлений (ДЭУ) в Екатеринбурге обещают с 1 ноября на 30% повысить оклады.
Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава города Алексей Орлов. Он заявил, что решение уже принято.
Также он заявил, что мэрия поэтапно обновляет материально-техническую базу районных ДЭУ.
«Ресурсы для этого определены. Рассчитываем, что увеличение оплаты труда позволит привлечь новых специалистов, тем самым улучшив кадровую ситуацию»,
– написал Орлов.
