Возрастное ограничение 18+
Паслер поручил областному МинАПК актуализировать данные о сельхозземлях
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Губернатор Свердловской области Денис Паслер на заседании правительства поручил региональному МинАПК и главам муниципалитетов разобраться с тем, какие земли сельскохозяйственного назначения пригодны для хозяйства, а какие нет.
По словам Паслера, аграрии не обрабатывают порядка 400 тысяч гектаров. Земли существуют на «бумаге», но часть из них не используется по назначению и заброшена, из-за чего в некоторых ситуациях вовлекать такие земли в оборот нецелесообразно
Он заявил, что в этом году в муниципальную собственность будет оформлено 18,2 тысячи гектаров земель для сельхозпроизводителей. Разобраться с ещё 192 тысячами гектаров сельхозземель он поручил до конца года.
По словам Паслера, аграрии не обрабатывают порядка 400 тысяч гектаров. Земли существуют на «бумаге», но часть из них не используется по назначению и заброшена, из-за чего в некоторых ситуациях вовлекать такие земли в оборот нецелесообразно
«Необходимо менять категорию земель и решать, как поступить с образовавшимися лесными массивами»,
– пояснил губернатор.
Он заявил, что в этом году в муниципальную собственность будет оформлено 18,2 тысячи гектаров земель для сельхозпроизводителей. Разобраться с ещё 192 тысячами гектаров сельхозземель он поручил до конца года.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Паслер поручил усилить безопасность объектов ТЭК
28 октября 2025
28 октября 2025
В Свердловской области волонтёры высадили более 187 тысяч деревьев в рамках экологической акции
26 октября 2025
26 октября 2025
На «Уральской фольге» открыли новую производственную линию
22 октября 2025
22 октября 2025