Паслер поручил областному МинАПК актуализировать данные о сельхозземлях





пояснил губернатор. «Необходимо менять категорию земель и решать, как поступить с образовавшимися лесными массивами»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Губернатор Свердловской области Денис Паслер на заседании правительства поручил региональному МинАПК и главам муниципалитетов разобраться с тем, какие земли сельскохозяйственного назначения пригодны для хозяйства, а какие нет.По словам Паслера, аграрии не обрабатывают порядка 400 тысяч гектаров. Земли существуют на «бумаге», но часть из них не используется по назначению и заброшена, из-за чего в некоторых ситуациях вовлекать такие земли в оборот нецелесообразноОн заявил, что в этом году в муниципальную собственность будет оформлено 18,2 тысячи гектаров земель для сельхозпроизводителей. Разобраться с ещё 192 тысячами гектаров сельхозземель он поручил до конца года.