Почти 31 тысячу яиц для выращивания куриц отправили в Сирию из Свердловской области

– рассказали в ведомстве.

«30,9 тысячи яиц сначала на автомобиле отправятся в аэропорт Москвы, а затем будут погружены в самолёт, который полетит в Сирию через Турцию. Получатель груза будет использовать яйцо для дальнейшего инкубирования и выращивания»,