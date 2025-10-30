Возрастное ограничение 18+
Почти 31 тысячу яиц для выращивания куриц отправили в Сирию из Свердловской области
Фото: Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора
Из Свердловской области экспортировали в Сирию почти 31 тысячу куриных яиц, которые можно будет использовать для выращивания птиц.
Как рассказали в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора, партию отгрузили с одного из свердловских предприятий.
Подчёркивается, что прежде чем яйца отправились на экспорт, они прошли карантинный период, в течение которого их проверяли специалисты екатеринбургского филиала «ВНИИЗЖ».
Как рассказали в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора, партию отгрузили с одного из свердловских предприятий.
«30,9 тысячи яиц сначала на автомобиле отправятся в аэропорт Москвы, а затем будут погружены в самолёт, который полетит в Сирию через Турцию. Получатель груза будет использовать яйцо для дальнейшего инкубирования и выращивания»,
– рассказали в ведомстве.
Подчёркивается, что прежде чем яйца отправились на экспорт, они прошли карантинный период, в течение которого их проверяли специалисты екатеринбургского филиала «ВНИИЗЖ».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию