Более 2,5 тысяч кубометров тавдинских пиломатериалов отправили во Вьетнам
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В октябре из Свердловской области во Вьетнам экспортировали более 2,5 тысячи кубометров пиломатериалов, заготовленных на лесопильне в Тавдинском округе.
Как сообщили в Уральском межрегиональном управлении Россельхозназдора, лесопродукцию отправили в пяти железнодорожных контейнерах, каждый из которых сопровождался карантинной фитосанитарной документацией.
Проверяли пиломатериалы на наличие вредителей сотрудники Россельхозназдора вместе со специалистами екатеринбургского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ». Карантинных объектов они не нашли, заверили в ведомстве.
