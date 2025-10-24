Возрастное ограничение 18+
Нешипованные зимние шины стали популярнее в Екатеринбурге
Фото: Гузель Аиткулова / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге стали чаще покупать нешипованные шины на зимний период. На это обратили внимание аналитики Авито, исследовавшие продажи шин за последний год.
Согласно данным площадки, в сентябре текущего года продажи новых нешипованных шин в уральской столице выросли на 10% по сравнению с прошлым годом, тогда как продажи шипованных моделей остались почти на прежнем уровне. При этом, несмотря на прирост нешипованных, шипованные шины продолжают оставаться более популярными – на них приходится 37% всех продаж шин на Авито, против 24% у нешипованных.
Среди нешипованных шин лидируют бренды Continental с ростом продаж на 65%, Yokohama — на 49%, Michelin — на 25%, а также Pirelli и Triangle с ростом на 16% и 14% соответственно. Средняя цена комплекта нешипованных шин варьируется от 8 000 до 24 000 рублей у разных брендов.
Популярность нешипованных шин аналитики связывают с изменением климата – зимы становятся малоснежными и тёплыми. Также эксперты предполагают, что такая тенденция может быть связана с ростом рынка полноприводных автомобилей, которые лучше управляются на нешипованной резине. Количество предложений таких автомобилей на Авито за год увеличилось почти на 20%.
В сегменте шипованных шин по объёму продаж лидирует бренд Pirelli с долей около 10%, за ним следуют Yokohama (5%), Michelin (4%), Continental (3%) и Triangle (3%). Средние цены варьируются от 8 000 и до 51 000 рублей.
