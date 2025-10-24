Возрастное ограничение 18+

Нешипованные зимние шины стали популярнее в Екатеринбурге

13.46 Среда, 29 октября 2025
Фото: Гузель Аиткулова / Вечерние ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
В Екатеринбурге стали чаще покупать нешипованные шины на зимний период. На это обратили внимание аналитики Авито, исследовавшие продажи шин за последний год.

Согласно данным площадки, в сентябре текущего года продажи новых нешипованных шин в уральской столице выросли на 10% по сравнению с прошлым годом, тогда как продажи шипованных моделей остались почти на прежнем уровне. При этом, несмотря на прирост нешипованных, шипованные шины продолжают оставаться более популярными – на них приходится 37% всех продаж шин на Авито, против 24% у нешипованных.

Среди нешипованных шин лидируют бренды Continental с ростом продаж на 65%, Yokohama — на 49%, Michelin — на 25%, а также Pirelli и Triangle с ростом на 16% и 14% соответственно. Средняя цена комплекта нешипованных шин варьируется от 8 000 до 24 000 рублей у разных брендов.

Популярность нешипованных шин аналитики связывают с изменением климата – зимы становятся малоснежными и тёплыми. Также эксперты предполагают, что такая тенденция может быть связана с ростом рынка полноприводных автомобилей, которые лучше управляются на нешипованной резине. Количество предложений таких автомобилей на Авито за год увеличилось почти на 20%.

В сегменте шипованных шин по объёму продаж лидирует бренд Pirelli с долей около 10%, за ним следуют Yokohama (5%), Michelin (4%), Continental (3%) и Triangle (3%). Средние цены варьируются от 8 000 и до 51 000 рублей.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
В среднем в Екатеринбурге тратят 24 тысячи рублей на зимние шины
24 октября 2025
Дилеры признали «Авито Авто» основной платформой для продажи авто
22 октября 2025
В сентябре спрос на профессиональную уборку квартир с питомцами в Свердловской области вырос в 2,8 раза
21 октября 2025
Спрос на первичное жильё в Екатеринбурге упал почти на четверть
21 октября 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Водитель «Лады» насмерть сбил двух девочек в Ревде, врезавшись в фасад магазина

Ещё одна девочка в реанимации, как и сам виновник, уже привлекавшийся за пьяную езду
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
13:46 Нешипованные зимние шины стали популярнее в Екатеринбурге
13:11 В Новоуральске пьяный водитель насмерть сбил женщину на улице Корнилова
12:46 Проведение конкурса «Как моя семья платит налоги» в Свердловской области назвали фейком
12:10 Более тысячи иностранцев проверила полиция Екатеринбурга на четвёртой овощебазе
11:36 Продавцы и менеджеры остаются самыми востребованными в Свердловской области
11:15 Из-за десяти спиленных деревьев под Нижним Тагилом возбудили уголовное дело
10:34 Снявшему кожу с жены жителя Берёзовского поместили в СИЗО
10:16 В Екатеринбурге временно изменятся маршруты четырёх трамваев
09:32 В гордуме Екатеринбурга заявили о росте преступлений среди мигрантов
09:10 В Полевском водитель грузовика спровоцировал ДТП с участием трёх машин
08:53 Годовая инфляция в Свердловской области замедлилась до 9,71%
21:24 Стали известны подробности о состоянии выжившей в ревдинском ДТП девочки
21:08 В Екатеринбурге появился Дом анимации
20:37 За удар током трёхгодичной давности нижнетагильский электромонтёр получил компенсацию
20:08 Свердловская Госавтоинспекция рапортовала о полном переходе в зимний режим работы
19:38 В литературной гостиной Белинки завтра отметят 155-летие Ивана Бунина
18:48 В понедельник подразделениями МЧС РФ Свердловской области ликвидировано 17 пожаров
17:28 Администрацию Тавды обязали установить освещение на тёмной улице возле автостанции
16:39 Насмерть сбившего двух девочек в Ревде водителя поместили в ИВС
16:29 Спикеру свердловского Заксобрания Бабушкиной вручили орден Почёта
15:28 Паслер поручил усилить безопасность объектов ТЭК
15:10 В Екатеринбурге утвердили обвинение по делам о мошенничестве при организации школьного питания
13:56 СМИ сообщают о выпавшем из окна четырёхлетнем ребёнке в Карпинске
13:12 В Екатеринбурге продолжить обновление мемориала жертвам политических репрессий обещают в 2026 году
12:46 Найденные в свердловском лесу человеческие останки принадлежали мужчине
11:58 Свердловские суды стали практически в два раза реже рассматривать административные дела
Все новости Свердловской области
15:24 «Авито Недвижимость» обновила инструменты продвижения для агентств и риелторов
16:21 Новый таргетинг для рекламы премиальных товаров стал доступен на Авито
15:59 Авито открывает доступ к собственным ИИ-моделям для электронной коммерции
17:44 Авито Работа опубликовала аналитический дайджест по итогам III квартала 2025 года на рынке труда России
17:01 «Авито Авто» упростил поиск автомобиля с помощью «Мультикарточек» моделей
15:45 Дилеры признали «Авито Авто» лидером среди платформ для продажи авто
15:39 На конференции AdTech выступили эксперты от Авито
16:13 В Москве прошла конференция «Дело Спецтехники»: эксперты обсудили цифровизацию отрасли
10:13 ИИ и чат-боты ускорили найм сотрудников в сфере такси и логистики
18:48 «Авито Путешествия» вышли на рынок деловых поездок в партнёрстве с Аэроклубом
16:24 На фоне конкуренции за рабочих работодатели расширяют соцпакеты
12:39 Антон Уваров возглавил «Авито Работу»
17:34 Всероссийский зачет по финансовой грамотности включит вопросы о безопасности в интернете от Авито
15:03 Фармкомпании получили возможность отслеживать эффективность рекламы на Авито
14:04 Авито организует масштабную конференцию для технологических руководителей
16:04 Авито AdTech запустил рекламные инструменты для предпринимателей
15:05 Рэпер и звезда шоу «Тачка на прокачку» Xzibit анонсировал сотрудничество с Авито
11:25 Авито и Росмолодёжь запустили программу поддержки молодых предпринимателей
19:30 Скончался режиссёр и телеведущий Тигран Кеосаян
14:12 Закупка хозтоваров стала главной потребностью малого и среднего бизнеса в России
17:56 На слёте ВФМ презентовали 30 бизнес-идей
16:21 На Авито объявили приём заявок на курс для владельцев салонов красоты
17:14 68% зумеров и миллениалов покупают модные товары в сегменте ресейла
11:57 Спрос на подработку в социальной сфере в России вырос на 91%
12:23 Треть специалистов по машинному обучению доверяет написание кода искусственному интеллекту
12:34 Авито назначил Илью Филоненко на должность CPO Fintech
Все новости России и мира
13:46 Нешипованные зимние шины стали популярнее в Екатеринбурге
13:11 В Новоуральске пьяный водитель насмерть сбил женщину на улице Корнилова
12:46 Проведение конкурса «Как моя семья платит налоги» в Свердловской области назвали фейком
12:10 Более тысячи иностранцев проверила полиция Екатеринбурга на четвёртой овощебазе
11:36 Продавцы и менеджеры остаются самыми востребованными в Свердловской области
11:15 Из-за десяти спиленных деревьев под Нижним Тагилом возбудили уголовное дело
10:34 Снявшему кожу с жены жителя Берёзовского поместили в СИЗО
10:16 В Екатеринбурге временно изменятся маршруты четырёх трамваев
09:32 В гордуме Екатеринбурга заявили о росте преступлений среди мигрантов
09:10 В Полевском водитель грузовика спровоцировал ДТП с участием трёх машин
08:53 Годовая инфляция в Свердловской области замедлилась до 9,71%
21:24 Стали известны подробности о состоянии выжившей в ревдинском ДТП девочки
21:08 В Екатеринбурге появился Дом анимации
20:37 За удар током трёхгодичной давности нижнетагильский электромонтёр получил компенсацию
20:08 Свердловская Госавтоинспекция рапортовала о полном переходе в зимний режим работы
19:38 В литературной гостиной Белинки завтра отметят 155-летие Ивана Бунина
18:48 В понедельник подразделениями МЧС РФ Свердловской области ликвидировано 17 пожаров
17:28 Администрацию Тавды обязали установить освещение на тёмной улице возле автостанции
16:39 Насмерть сбившего двух девочек в Ревде водителя поместили в ИВС
16:29 Спикеру свердловского Заксобрания Бабушкиной вручили орден Почёта
15:28 Паслер поручил усилить безопасность объектов ТЭК
15:10 В Екатеринбурге утвердили обвинение по делам о мошенничестве при организации школьного питания
13:56 СМИ сообщают о выпавшем из окна четырёхлетнем ребёнке в Карпинске
13:12 В Екатеринбурге продолжить обновление мемориала жертвам политических репрессий обещают в 2026 году
12:46 Найденные в свердловском лесу человеческие останки принадлежали мужчине
11:58 Свердловские суды стали практически в два раза реже рассматривать административные дела
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK