Более трёх тысяч тонн палочек для мороженого отправили в Китай из Краснотурьинска
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
С начала года из Свердловской области в Китай отправили 3145 тонн деревянных палочек для мороженого.
Как рассказали в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора, деревянные палочки для китайского мороженого на постоянной основе поставляет производитель из Краснотурьинска, делая их из древесины лиственных пород. В этом месяце он отправил в Поднебесную 130 тонн палочек.
Вся партия сопровождалась карантинной фитосанитарной документацией согласно требованиям страны-импортера и контролировалась специалистами Россельхознадзора и ФГБУ «ВНИИЗЖ», проверявших качество продукции.
