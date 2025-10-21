Возрастное ограничение 18+
Партию лимонов с заражёнными плодами разрешили к реализации в Екатеринбурге
Фото: Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора
В минувшую субботу, 25 октября, в Екатеринбург поступило 20 тонн лимонов из Турции. Некоторые из плодов оказались заражены.
Как рассказали в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора, лабораторная экспертиза отобранных образцов показала наличие в лимонах карантинного объекта – живого имаго красной померанцевой щитовки.
Поскольку по решению совета ЕАЭС № 157 от 30 ноября 2016 года плоды, заражённые померанцевой щитовкой, допускаются к выпуску в оборот для реализации, их разрешили использовать для продажи.
