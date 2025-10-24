Возрастное ограничение 18+

В Свердловской области планируют создать ангар для обслуживания самолётов МС-21

12.36 Суббота, 25 октября 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
В Свердловской области обсуждают строительство специализированного ангарного комплекса для обслуживания российских пассажирских самолётов МС-21. О планах реализовать проект совместно с авиакомпанией «Уральские авиалинии» сообщил телеграм-канал губернатора Свердловской области Дениса Паслера.

На встрече губернатора с генеральным директором авиакомпании Кириллом Скуратовым обсуждались планы по реализации проекта, который рассматривается как база для технического обслуживания отечественных самолётов.

Предварительная площадь объекта может составить около 15 тысяч квадратных метров. Из них 8 тысяч займёт основной ангар и ещё около 6 тысяч — складские помещения для хранения комплектующих и оборудования. Предполагается, что на базе комплекса будут проводить техническое обслуживание самолётов МС-21, ремонт стоек шасси, компонентов и элементов авионики. Общий объём инвестиций в проект может превысить 10 миллиардов рублей.

Отдельное внимание планируется уделить подготовке специалистов. В регионе уже обсуждается сотрудничество с Уральским федеральным университетом по переподготовке технических кадров. Также рассматривается возможность установки на Урале тренажёра для пилотов МС-21, что позволит готовить лётные экипажи для российских авиакомпаний.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на главу «Ростеха» Сергея Чемезова, сертификацию импортозамещённого самолёта МС-21 планируют завершить к концу 2026 года. После получения необходимого допуска первые два лайнера предполагается передать в серийное производство.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Дарья Суродина © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
В Краснотурьинске завершилось строительство лаборатории для обработки минералов
24 октября 2025
На «Уральской фольге» открыли новую производственную линию
22 октября 2025
Сравнительно спокойные сутки выдались у свердловских пожарных
16 октября 2025
Для операционной екатеринбургской ЦГБ №20 приобрели новое оборудование
21 октября 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

43 формально произведённых екатеринбургским предприятием трамвая поставили в Уфу

На самом деле эти вагоны были полностью изготовлены в Польше
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
17:48 Новые больницы и оперблок: в регионе представили планы развития здравоохранения
16:30 В Екатеринбурге на ВИЗе полицейские задержали «честного» закладчика с около 60 свертков наркотиков
15:48 Аэропорт Кольцово переходит на осенне-зимнее расписание
14:54 Свердловского депутата пытались обмануть мошенники через мессенджер Max
13:50 В Екатеринбурге активисты попросили прокуратуру проверить детские мероприятия на Хэллоуин
12:36 В Свердловской области планируют создать ангар для обслуживания самолётов МС-21
11:02 Пять екатеринбургских художников попали в шорт-лист премии Scan awards
21:36 В Екатеринбурге ищут дом брошенным щенкам, а парализованной собаке — деньги на лечение
20:17 Рыбак в Артёмовском районе случайно оказался участником ДТП
19:55 Четыре автобуса будут ездить по Екатеринбургу непривычным маршрутом
19:12 Два организатора канала нелегальной миграции выявлены в Каменске-Уральском
18:59 В екатеринбургском музее Ельцина пройдёт инклюзивная мастерская для детей
18:48 МЧС Свердловской области в четверг сражалось с огненной стихией в жилых домах и на дачах
17:04 В среднем в Екатеринбурге тратят 24 тысячи рублей на зимние шины
17:03 Небольшой дождь и мокрый снег ожидаются в выходные в Свердловской области
16:25 В Краснотурьинске завершилось строительство лаборатории для обработки минералов
16:05 Дело об убийстве двухмесячной девочки её матерью начали рассматривать в Свердловском областном суде
15:29 Дело о гибели подростка после драки с другом передали в Белоярский районный суд
15:27 Бастрыкин повторно запросил доклад по делу о нарушении трудовых прав екатеринбуржца
14:09 О двух смертельных ДТП с участием пешеходов в Свердловской области рассказали в ГИБДД
13:52 В Верхней Пышме с ограниченной в родительских правах матери взыскали детское пособие
13:27 Екатеринбургской школе №60 присвоили имя советского летчика-испытателя Бахчиванджи
12:02 СМИ сообщают об эвакуации техникума на Уралмаше
11:51 Екатеринбуржец лишился автомобиля из-за долга в 90 тысяч рублей перед налоговой
11:06 В Шарташском лесопарке открыли площадку для экологического просвещения
10:15 В Ревде возле школы сбили подростка
Все новости Свердловской области
17:44 Авито Работа опубликовала аналитический дайджест по итогам III квартала 2025 года на рынке труда России
17:01 «Авито Авто» упростил поиск автомобиля с помощью «Мультикарточек» моделей
15:45 Дилеры признали «Авито Авто» лидером среди платформ для продажи авто
15:39 На конференции AdTech выступили эксперты от Авито
16:13 В Москве прошла конференция «Дело Спецтехники»: эксперты обсудили цифровизацию отрасли
10:13 ИИ и чат-боты ускорили найм сотрудников в сфере такси и логистики
18:48 «Авито Путешествия» вышли на рынок деловых поездок в партнёрстве с Аэроклубом
16:24 На фоне конкуренции за рабочих работодатели расширяют соцпакеты
12:39 Антон Уваров возглавил «Авито Работу»
17:34 Всероссийский зачет по финансовой грамотности включит вопросы о безопасности в интернете от Авито
15:03 Фармкомпании получили возможность отслеживать эффективность рекламы на Авито
14:04 Авито организует масштабную конференцию для технологических руководителей
16:04 Авито AdTech запустил рекламные инструменты для предпринимателей
15:05 Рэпер и звезда шоу «Тачка на прокачку» Xzibit анонсировал сотрудничество с Авито
11:25 Авито и Росмолодёжь запустили программу поддержки молодых предпринимателей
19:30 Скончался режиссёр и телеведущий Тигран Кеосаян
14:12 Закупка хозтоваров стала главной потребностью малого и среднего бизнеса в России
17:56 На слёте ВФМ презентовали 30 бизнес-идей
16:21 На Авито объявили приём заявок на курс для владельцев салонов красоты
17:14 68% зумеров и миллениалов покупают модные товары в сегменте ресейла
11:57 Спрос на подработку в социальной сфере в России вырос на 91%
12:23 Треть специалистов по машинному обучению доверяет написание кода искусственному интеллекту
12:34 Авито назначил Илью Филоненко на должность CPO Fintech
21:00 Авито запустил в Москве и области сервис для поиска подработки
16:50 Пробуждать интерес к науке у молодёжи будут Росатом и Авито
12:08 На Авито добавили рекомендованную цену при публикации объявления
Все новости России и мира
17:48 Новые больницы и оперблок: в регионе представили планы развития здравоохранения
16:30 В Екатеринбурге на ВИЗе полицейские задержали «честного» закладчика с около 60 свертков наркотиков
15:48 Аэропорт Кольцово переходит на осенне-зимнее расписание
14:54 Свердловского депутата пытались обмануть мошенники через мессенджер Max
13:50 В Екатеринбурге активисты попросили прокуратуру проверить детские мероприятия на Хэллоуин
12:36 В Свердловской области планируют создать ангар для обслуживания самолётов МС-21
11:02 Пять екатеринбургских художников попали в шорт-лист премии Scan awards
21:36 В Екатеринбурге ищут дом брошенным щенкам, а парализованной собаке — деньги на лечение
20:17 Рыбак в Артёмовском районе случайно оказался участником ДТП
19:55 Четыре автобуса будут ездить по Екатеринбургу непривычным маршрутом
19:12 Два организатора канала нелегальной миграции выявлены в Каменске-Уральском
18:59 В екатеринбургском музее Ельцина пройдёт инклюзивная мастерская для детей
18:48 МЧС Свердловской области в четверг сражалось с огненной стихией в жилых домах и на дачах
17:04 В среднем в Екатеринбурге тратят 24 тысячи рублей на зимние шины
17:03 Небольшой дождь и мокрый снег ожидаются в выходные в Свердловской области
16:25 В Краснотурьинске завершилось строительство лаборатории для обработки минералов
16:05 Дело об убийстве двухмесячной девочки её матерью начали рассматривать в Свердловском областном суде
15:29 Дело о гибели подростка после драки с другом передали в Белоярский районный суд
15:27 Бастрыкин повторно запросил доклад по делу о нарушении трудовых прав екатеринбуржца
14:09 О двух смертельных ДТП с участием пешеходов в Свердловской области рассказали в ГИБДД
13:52 В Верхней Пышме с ограниченной в родительских правах матери взыскали детское пособие
13:27 Екатеринбургской школе №60 присвоили имя советского летчика-испытателя Бахчиванджи
12:02 СМИ сообщают об эвакуации техникума на Уралмаше
11:51 Екатеринбуржец лишился автомобиля из-за долга в 90 тысяч рублей перед налоговой
11:06 В Шарташском лесопарке открыли площадку для экологического просвещения
10:15 В Ревде возле школы сбили подростка
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK