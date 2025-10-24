Возрастное ограничение 18+
В Свердловской области планируют создать ангар для обслуживания самолётов МС-21
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области обсуждают строительство специализированного ангарного комплекса для обслуживания российских пассажирских самолётов МС-21. О планах реализовать проект совместно с авиакомпанией «Уральские авиалинии» сообщил телеграм-канал губернатора Свердловской области Дениса Паслера.
На встрече губернатора с генеральным директором авиакомпании Кириллом Скуратовым обсуждались планы по реализации проекта, который рассматривается как база для технического обслуживания отечественных самолётов.
Предварительная площадь объекта может составить около 15 тысяч квадратных метров. Из них 8 тысяч займёт основной ангар и ещё около 6 тысяч — складские помещения для хранения комплектующих и оборудования. Предполагается, что на базе комплекса будут проводить техническое обслуживание самолётов МС-21, ремонт стоек шасси, компонентов и элементов авионики. Общий объём инвестиций в проект может превысить 10 миллиардов рублей.
Отдельное внимание планируется уделить подготовке специалистов. В регионе уже обсуждается сотрудничество с Уральским федеральным университетом по переподготовке технических кадров. Также рассматривается возможность установки на Урале тренажёра для пилотов МС-21, что позволит готовить лётные экипажи для российских авиакомпаний.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на главу «Ростеха» Сергея Чемезова, сертификацию импортозамещённого самолёта МС-21 планируют завершить к концу 2026 года. После получения необходимого допуска первые два лайнера предполагается передать в серийное производство.
