В Свердловской области планируют создать ангар для обслуживания самолётов МС-21

В Свердловской области обсуждают строительство специализированного ангарного комплекса для обслуживания российских пассажирских самолётов МС-21. О планах реализовать проект совместно с авиакомпанией «Уральские авиалинии» сообщил телеграм-канал губернатора Свердловской области Дениса Паслера.На встрече губернатора с генеральным директором авиакомпании Кириллом Скуратовым обсуждались планы по реализации проекта, который рассматривается как база для технического обслуживания отечественных самолётов.Предварительная площадь объекта может составить около 15 тысяч квадратных метров. Из них 8 тысяч займёт основной ангар и ещё около 6 тысяч — складские помещения для хранения комплектующих и оборудования. Предполагается, что на базе комплекса будут проводить техническое обслуживание самолётов МС-21, ремонт стоек шасси, компонентов и элементов авионики. Общий объём инвестиций в проект может превысить 10 миллиардов рублей.Отдельное внимание планируется уделить подготовке специалистов. В регионе уже обсуждается сотрудничество с Уральским федеральным университетом по переподготовке технических кадров. Также рассматривается возможность установки на Урале тренажёра для пилотов МС-21, что позволит готовить лётные экипажи для российских авиакомпаний.Как сообщает ТАСС со ссылкой на главу «Ростеха» Сергея Чемезова, сертификацию импортозамещённого самолёта МС-21 планируют завершить к концу 2026 года. После получения необходимого допуска первые два лайнера предполагается передать в серийное производство.