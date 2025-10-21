Возрастное ограничение 18+

В среднем в Екатеринбурге тратят 24 тысячи рублей на зимние шины

17.04 Пятница, 24 октября 2025
Фото: Гузель Аиткулова / Вечерние ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Команда Авито опросила жителей Екатеринбурга и выяснила, как автовладельцы готовятся к зимнему сезону и где приобретают шины.

Так, по данным площадки, 45% водителей «переобуваются» с наступлением первых холодов, 30% ждут первого снега, а 20% заранее меняют резину. Оставшиеся 5% рассказали, что делают это в последний момент, когда в шиномонтажных мастерских становится свободно.

Большинство екатеринбуржцев предпочитают шипованные шины – их выбрали 78% опрошенных. Ещё 11% ездят на «липучках» – такие модели обычно популярны в городах с мягким климатом. Всесезонными шинами пользуются 8% водителей, а внедорожными – 1%. На летней резине продолжают ездить 1% водителей, чаще всего это молодые автомобилисты в возрасте от 18 до 24 лет и те, кто недавно получил права.

В среднем жители уральской столицы тратят на зимние шины около 24 тысяч рублей. Причём женщины тратят на две тысячи больше, чем мужчины.

Покупают резину чаще всего в специализированных офлайн-магазинах – 49%; заказывают через сайты и приложения этих магазинов – 20%; ищут шины на различных онлайн-площадках – 18%; покупают на платформах с объявлениями по типу Авито – 7%; берут шины у частных продавцов – 5%.

Больше половины автомобилистов – 57% – обновляют шины раз в 2-3 года, 41% ждут момента, когда старая резина достаточно износится, 3% меняют колёса каждый сезон.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
В сентябре спрос на профессиональную уборку квартир с питомцами в Свердловской области вырос в 2,8 раза
21 октября 2025
21 нарушителя выявили сотрудники ГИБДД по время проверки такси
23 октября 2025
Бизнес-конференция Авито «По делу» собрала более тысячи посетителей офлайн и более 400 тысяч участников онлайн
17 октября 2025
Авито внедрил ИИ для поиска уязвимостей в коде
16 октября 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

43 формально произведённых екатеринбургским предприятием трамвая поставили в Уфу

На самом деле эти вагоны были полностью изготовлены в Польше
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
17:04 В среднем в Екатеринбурге тратят 24 тысячи рублей на зимние шины
17:03 Небольшой дождь и мокрый снег ожидаются в выходные в Свердловской области
16:25 В Краснотурьинске завершилось строительство лаборатории для обработки минералов
16:05 Дело об убийстве двухмесячной девочки её матерью начали рассматривать в Свердловском областном суде
15:29 Дело о гибели подростка после драки с другом передали в Белоярский районный суд
15:27 Бастрыкин повторно запросил доклад по делу о нарушении трудовых прав екатеринбуржца
14:09 О двух смертельных ДТП с участием пешеходов в Свердловской области рассказали в ГИБДД
13:52 В Верхней Пышме с ограниченной в родительских правах матери взыскали детское пособие
13:27 Екатеринбургской школе №60 присвоили имя советского летчика-испытателя Бахчиванджи
12:02 СМИ сообщают об эвакуации техникума на Уралмаше
11:51 Екатеринбуржец лишился автомобиля из-за долга в 90 тысяч рублей перед налоговой
11:06 В Шарташском лесопарке открыли площадку для экологического просвещения
10:15 В Ревде возле школы сбили подростка
10:03 Со сбежавших из екатеринбургского СИЗО арестантов будут взыскивать затраты на их поимку
09:38 4,4 гектара заброшенных сельхозземель нашёл Россельхознадзор в Сысертском районе
21:20 Экс-инженер ГУФСИН осуждён в Камышлове за гибель электромонтера
21:03 В Екатеринбурге ищут приюта кошки с непростой судьбой
20:20 Пьяный водитель с детьми «на борту» остановлен в Каменске-Уральском
19:16 Добытчик криптовалюты из Режа нанёс 8,5 миллионов ущерба электросетевой компании
18:57 Новый роман Алексея Иванова «Невьянская башня» вот-вот появится в книжных
18:27 Свердловское МЧС опубликовало пожарную сводку минувшей среды
17:03 В Екатеринбурге начали рассматривать дело редактора Ura.ru Дениса Аллаярова
16:14 С дроппера из Иркутской области взыскали похищенное у жительницы Каменска-Уральского
15:55 Случайно задавивший пассажира в Верхней Пышме таксист безуспешно обжаловал свой приговор
15:26 В Талицком районе по иску прокуратуры отремонтировали сельские дороги на 17 млн рублей
15:01 Свердловское МинЖКХ ищет новое место под мусорный полигон, который хотели сделать в Сысертском районе
Все новости Свердловской области
17:44 Авито Работа опубликовала аналитический дайджест по итогам III квартала 2025 года на рынке труда России
17:01 «Авито Авто» упростил поиск автомобиля с помощью «Мультикарточек» моделей
15:45 Дилеры признали «Авито Авто» лидером среди платформ для продажи авто
15:39 На конференции AdTech выступили эксперты от Авито
16:13 В Москве прошла конференция «Дело Спецтехники»: эксперты обсудили цифровизацию отрасли
10:13 ИИ и чат-боты ускорили найм сотрудников в сфере такси и логистики
18:48 «Авито Путешествия» вышли на рынок деловых поездок в партнёрстве с Аэроклубом
16:24 На фоне конкуренции за рабочих работодатели расширяют соцпакеты
12:39 Антон Уваров возглавил «Авито Работу»
17:34 Всероссийский зачет по финансовой грамотности включит вопросы о безопасности в интернете от Авито
15:03 Фармкомпании получили возможность отслеживать эффективность рекламы на Авито
14:04 Авито организует масштабную конференцию для технологических руководителей
16:04 Авито AdTech запустил рекламные инструменты для предпринимателей
15:05 Рэпер и звезда шоу «Тачка на прокачку» Xzibit анонсировал сотрудничество с Авито
11:25 Авито и Росмолодёжь запустили программу поддержки молодых предпринимателей
19:30 Скончался режиссёр и телеведущий Тигран Кеосаян
14:12 Закупка хозтоваров стала главной потребностью малого и среднего бизнеса в России
17:56 На слёте ВФМ презентовали 30 бизнес-идей
16:21 На Авито объявили приём заявок на курс для владельцев салонов красоты
17:14 68% зумеров и миллениалов покупают модные товары в сегменте ресейла
11:57 Спрос на подработку в социальной сфере в России вырос на 91%
12:23 Треть специалистов по машинному обучению доверяет написание кода искусственному интеллекту
12:34 Авито назначил Илью Филоненко на должность CPO Fintech
21:00 Авито запустил в Москве и области сервис для поиска подработки
16:50 Пробуждать интерес к науке у молодёжи будут Росатом и Авито
12:08 На Авито добавили рекомендованную цену при публикации объявления
Все новости России и мира
17:04 В среднем в Екатеринбурге тратят 24 тысячи рублей на зимние шины
17:03 Небольшой дождь и мокрый снег ожидаются в выходные в Свердловской области
16:25 В Краснотурьинске завершилось строительство лаборатории для обработки минералов
16:05 Дело об убийстве двухмесячной девочки её матерью начали рассматривать в Свердловском областном суде
15:29 Дело о гибели подростка после драки с другом передали в Белоярский районный суд
15:27 Бастрыкин повторно запросил доклад по делу о нарушении трудовых прав екатеринбуржца
14:09 О двух смертельных ДТП с участием пешеходов в Свердловской области рассказали в ГИБДД
13:52 В Верхней Пышме с ограниченной в родительских правах матери взыскали детское пособие
13:27 Екатеринбургской школе №60 присвоили имя советского летчика-испытателя Бахчиванджи
12:02 СМИ сообщают об эвакуации техникума на Уралмаше
11:51 Екатеринбуржец лишился автомобиля из-за долга в 90 тысяч рублей перед налоговой
11:06 В Шарташском лесопарке открыли площадку для экологического просвещения
10:15 В Ревде возле школы сбили подростка
10:03 Со сбежавших из екатеринбургского СИЗО арестантов будут взыскивать затраты на их поимку
09:38 4,4 гектара заброшенных сельхозземель нашёл Россельхознадзор в Сысертском районе
21:20 Экс-инженер ГУФСИН осуждён в Камышлове за гибель электромонтера
21:03 В Екатеринбурге ищут приюта кошки с непростой судьбой
20:20 Пьяный водитель с детьми «на борту» остановлен в Каменске-Уральском
19:16 Добытчик криптовалюты из Режа нанёс 8,5 миллионов ущерба электросетевой компании
18:57 Новый роман Алексея Иванова «Невьянская башня» вот-вот появится в книжных
18:27 Свердловское МЧС опубликовало пожарную сводку минувшей среды
17:03 В Екатеринбурге начали рассматривать дело редактора Ura.ru Дениса Аллаярова
16:14 С дроппера из Иркутской области взыскали похищенное у жительницы Каменска-Уральского
15:55 Случайно задавивший пассажира в Верхней Пышме таксист безуспешно обжаловал свой приговор
15:26 В Талицком районе по иску прокуратуры отремонтировали сельские дороги на 17 млн рублей
15:01 Свердловское МинЖКХ ищет новое место под мусорный полигон, который хотели сделать в Сысертском районе
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK