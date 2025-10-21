В среднем в Екатеринбурге тратят 24 тысячи рублей на зимние шины

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Команда Авито опросила жителей Екатеринбурга и выяснила, как автовладельцы готовятся к зимнему сезону и где приобретают шины.Так, по данным площадки, 45% водителей «переобуваются» с наступлением первых холодов, 30% ждут первого снега, а 20% заранее меняют резину. Оставшиеся 5% рассказали, что делают это в последний момент, когда в шиномонтажных мастерских становится свободно.Большинство екатеринбуржцев предпочитают шипованные шины – их выбрали 78% опрошенных. Ещё 11% ездят на «липучках» – такие модели обычно популярны в городах с мягким климатом. Всесезонными шинами пользуются 8% водителей, а внедорожными – 1%. На летней резине продолжают ездить 1% водителей, чаще всего это молодые автомобилисты в возрасте от 18 до 24 лет и те, кто недавно получил права.В среднем жители уральской столицы тратят на зимние шины около 24 тысяч рублей. Причём женщины тратят на две тысячи больше, чем мужчины.Покупают резину чаще всего в специализированных офлайн-магазинах – 49%; заказывают через сайты и приложения этих магазинов – 20%; ищут шины на различных онлайн-площадках – 18%; покупают на платформах с объявлениями по типу Авито – 7%; берут шины у частных продавцов – 5%.Больше половины автомобилистов – 57% – обновляют шины раз в 2-3 года, 41% ждут момента, когда старая резина достаточно износится, 3% меняют колёса каждый сезон.