В сентябре спрос на профессиональную уборку квартир с питомцами в Свердловской области вырос в 2,8 раза





– пояснили в «Авито Услугах». «Обычно профессиональные клинеры удаляют шерсть с ковров и мебели, делают чистку и гигиеническую обработку лотков и мисок безопасными средствами (например, специальными ветеринарными растворами или с помощью парогенератора), а также моют полы и устраняют запахи животных»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В сентябре, в преддверии холодов, в Свердловской области подскочил спрос на услуги по профессиональной уборке домов и квартир, в том числе очистку отдельных предметов.По данным «Авито Услуг», в минувшем месяце к услугам по мытью вытяжек обращались в 2,1 раза чаще. При этом в Екатеринбурге спрос на такую опцию вырос в 2,5 раза, а в Нижнем Тагиле только на 50%. Услуги по чистке плит выросли на 93% по области, запросы на мытьё холодильников увеличились на 61%, духовок – на 11% в области. Также отмечается, что услуга по очистке микроволновых печей стала популярнее в 2,3 раза в Нижнем Тагиле, но только на 3% в Екатеринбурге.Особенно популярны стали услуги по уборке квартир с животными. Спрос на них вырос в 2,8 раза по области (против 2% в Екатеринбурге и 53% в Нижнем Тагиле).Жалюзи начали мыть вдвое чаще по Свердловской области (в Екатеринбурге рост спроса составил 2%, в Нижнем Тагиле — 21%). Это помогает избавиться от пыли и аллергенов, а также улучшить качество воздуха в помещениях.