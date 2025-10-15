Возрастное ограничение 18+
Мандарины с мухами привезли в Екатеринбург из Ирана
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В партии из 18,6 тонны иранских мандаринов, поступивших в Екатеринбург в понедельник, 20 октября, нашли мух.
Как сообщили в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора, мандарины сопровождались фитосанитарным сертификатом, который подтверждает безопасность партии, но при проверке фруктов были обнаружены насекомые.
Уничтожать партию из-за этого не будут. Собственник товара пообещал обеззаразить мандарины, что позволяет карантинное законодательство.
Обновлено: (21 октября 2025 года 12.20): В пресс-службе Россельхознадзора Вечерним ведомостям сообщили, что эта информация была ошибочно опубликована на сайте ведомства, и заявили, что это неподтверждённые факты.
«Согласно лабораторным испытаниям выявлен карантинный вредный объект – средиземноморская плодовая муха»,
– рассказали в ведомстве.
