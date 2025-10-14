Возрастное ограничение 18+
Территорию за зданием УрГЭУ хотят благоустроить
Проектная документация
Власти Екатеринбурга собираются благоустроить территорию за зданием Уральского государственного экономического университета.
Согласно карточке госконтракта с портала госзакупок, речь идёт о благоустройстве территории вдоль здания № 45 по улице Народной Воли, на участке от улицы 8 Марта до переулка Университетского. На это власти готовы выделить 94 221 213,60 рублей.
Завершить всё работы подрядчик должен будет до 19 августа 2026 года.
Напомним, что территорию перед зданием университета, возле выходов из метро «Геологическая» тоже планируют благоустроить, но за счёт частного инвестора.
