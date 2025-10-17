Возрастное ограничение 18+
Авито и Корпорация МСП подготовили обзор ключевых трендов для МСП
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Технологическая компания Авито совместно с Корпорацией МСП выпустили аналитический обзор «Пульс МСП 2025: вызовы, тренды и советы» для представителей малого и среднего бизнеса.
Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе Авито, документ охватывает все ключевые направления предпринимательства. В обзоре рассматриваются вопросы развития различных сегментов МСП, востребованные товары и услуги, изменения на рынке найма, особенности аренды и покупки спецтехники, ситуация с коммерческой и торговой недвижимостью, перспективные категории оборудования, а также тенденции на рынке франшиз и готового бизнеса. Документ включает данные по торговле, услугам, транспорту, недвижимости, оборудованию и франчайзингу. Отдельный раздел посвящен изменениям на рынке труда, включая инструменты найма и удержания персонала.
Вводную часть подготовила Корпорация МСП. В ней представлены актуальные данные о микро-, малом и среднем бизнесе, а также перечислены основные тренды: цифровизация и автоматизация, вовлечение молодёжи в предпринимательство, гибридный формат работы, адресная поддержка бизнеса и локальность. По словам генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича, малый и средний бизнес работает практически во всех сферах экономики – от торговли до машиностроения, интегрирован в производственные цепочки и влияет на развитие городской среды.
Авито со своей стороны представил в обзоре аналитические данные, экспертные комментарии и практические рекомендации. По словам директора по связям с государственными организациями Авито Дмитрия Гавриленко, документ будет полезен как начинающим, так и опытным предпринимателям.
«Одна из ценностей Авито звучит так – вместе мы можем больше. Обзор “Пульс МСП” – новая ценность, которой мы делимся с предпринимателями и приглашаем их пройти путь становления своего дела вместе с нами. Я уверен, что даже опытные бизнесмены смогут найти в документе полезные советы и проверить, насколько их стратегия учитывает текущие вызовы и включает новые возможности»,
– сказал Дмитрий Гавриленко.
