Из Екатеринбурга отправили более 600 кг рыбной продукции в ОАЭ

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Екатеринбургское предприятие, выпускающее продукцию из рыбы, экспортировало 641 кг товара в Объединенные Арабские Эмираты. Отправка состоялась 16 октября авиатранспортом, сообщают в пресс-службе Россельхознадзора.Перед экспортом специалисты оформили необходимые ветеринарные сопроводительные документы. Поставка прошла в соответствии с ветеринарно-санитарными требованиями, действующими в ОАЭ.«В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий должностными лицами Уральского межрегионального управления Россельхознадзора нарушений не выявлено», — сообщают в ведомстве.