Возрастное ограничение 18+
Из Екатеринбурга отправили более 600 кг рыбной продукции в ОАЭ
Фото: Россельхознадзор
Екатеринбургское предприятие, выпускающее продукцию из рыбы, экспортировало 641 кг товара в Объединенные Арабские Эмираты. Отправка состоялась 16 октября авиатранспортом, сообщают в пресс-службе Россельхознадзора.
Перед экспортом специалисты оформили необходимые ветеринарные сопроводительные документы. Поставка прошла в соответствии с ветеринарно-санитарными требованиями, действующими в ОАЭ.
«В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий должностными лицами Уральского межрегионального управления Россельхознадзора нарушений не выявлено», — сообщают в ведомстве.
Перед экспортом специалисты оформили необходимые ветеринарные сопроводительные документы. Поставка прошла в соответствии с ветеринарно-санитарными требованиями, действующими в ОАЭ.
«В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий должностными лицами Уральского межрегионального управления Россельхознадзора нарушений не выявлено», — сообщают в ведомстве.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В столицу Урала привезли 240 тонн отечественных яблок
15 октября 2025
15 октября 2025