В Екатеринбурге начались продажи проездных по новым тарифам

16.27 Пятница, 17 октября 2025
В Екатеринбурге 15 октября начали продавать проездные по новым тарифам. В близком к городской администрации телеграм-канале заявили, что безлимитный проездной за 1500 рублей стали скупать активнее, чем ранее.

Так, по данным ресурса, за два дня куплено:
– 259 безлимитных проездных по 1500 рублей;
– 45 студенческих проездных;
– 770 проездных для льготников;
– 1858 проездных по 500 рублей.

«Как нам объяснили, самой показательной категорией является безлимитный проездной за 1500 рублей. Раньше такой вездеход в первые дни начала продаж покупали не более 10 штук. В этот раз за два дня – более 250!»,

– отметили в канале.


Напомним, что с 1 ноября стоимость одной поездки в общественном транспорте Екатеринбурга составит 42 рубля.


Спустя 10 лет в Екатеринбурге реанимировали проект нового здания НИИ ОММ в Академическом

На этот раз ключевой документ подписал премьер РФ Мишустин
