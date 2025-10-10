Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге начались продажи проездных по новым тарифам
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге 15 октября начали продавать проездные по новым тарифам. В близком к городской администрации телеграм-канале заявили, что безлимитный проездной за 1500 рублей стали скупать активнее, чем ранее.
Так, по данным ресурса, за два дня куплено:
– 259 безлимитных проездных по 1500 рублей;
– 45 студенческих проездных;
– 770 проездных для льготников;
– 1858 проездных по 500 рублей.
Напомним, что с 1 ноября стоимость одной поездки в общественном транспорте Екатеринбурга составит 42 рубля.
«Как нам объяснили, самой показательной категорией является безлимитный проездной за 1500 рублей. Раньше такой вездеход в первые дни начала продаж покупали не более 10 штук. В этот раз за два дня – более 250!»,
– отметили в канале.
