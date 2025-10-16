Возрастное ограничение 18+

Бизнес-конференция Авито «По делу» собрала более тысячи посетителей офлайн и более 400 тысяч участников онлайн

14.11 Пятница, 17 октября 2025
Фото предоставлено Авито
В Екатеринбурге 14 октября на площадке МТС Live Холл состоялась вторая бизнес-конференция Авито «По делу» для предпринимателей. Мероприятие собрало более 400 тысяч участников в онлайн-трансляции, что в два раза больше, чем в прошлом году.

Конференцию открыл управляющий партнёр по развитию бизнеса Авито Иван Гуз. Он отметил, что ежемесячная аудитория платформы составляет 72 миллиона человек, при этом 70% покупателей – жители регионов, а также то, что платформа сохраняет лидерство по числу транзакционных поисковых запросов в категориях автотоваров, товаров для животных, спорта, электроники и мебели.

«Есть несколько отличий Авито от других e-com площадок. Первое, на чём мы делаем фокус — это максимальная простота. На Авито буквально за 15 минут можно запустить бизнес. Второе важное отличие в том, что мы даём продавцу прямой контакт с аудиторией. Люди часто приходят покупать не просто на Авито, а к конкретному продавцу. И, в-третьих, гибкость. Каждый может решить сам, как ему продавать свои товары: самовывозом или с доставкой, с оплатой за клики или за сделки. И, конечно, мы даем возможность продавать максимально широкий ассортимент товаров»,

– пояснил Иван Гуз.


Коммерческий директор «Авито Товаров» Алексей Ли подчеркнул, что по состоянию на июнь 2025 года на платформе зарегистрировано 1,2 миллиона представителей малого и среднего бизнеса, что составляет около 19% от общего числа МСП в стране. Более 40% продавцов работают омниканально, а самыми быстрорастущими регионами стали Чечня, Чукотский АО, Алтай, Магаданская область и Камчатский край.

Директор бизнес-направления «Товары для дома» Сергей Павлин рассказал о развитии системы безопасности платформы. За пять лет инвестиции в это направление составили 15 миллиардов рублей, что позволило снизить число жалоб на небезопасное поведение более чем в 100 раз. С его слов, инструменты антифрода помогают пользователям ежегодно сохранять не менее двух миллиардов рублей.

Директор бизнес-направления «Электроника и бытовая техника» Павел Комаров говорил на конференции о важности репутации продавца для успешных продаж. По его словам, покупатели при выборе товара обращают внимание не только на цену, но и на отзывы о продавце.

Кроме того, на конференции были представлены новые инструменты платформы. Так, спикеры рассказали о доставке крупногабаритных товаров и каталоге поставщиков.

Руководитель бизнес-направлений распродаж и промо Елена Низовцева анонсировала распродажу на «Чёрную пятницу», которая пройдёт в ноябре. По её данным, в это время объём продаж у продавцов может вырасти более чем на 100%, а 60% новогодних подарков россияне приобретают онлайн именно в этот период.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости
Спустя 10 лет в Екатеринбурге реанимировали проект нового здания НИИ ОММ в Академическом

На этот раз ключевой документ подписал премьер РФ Мишустин
