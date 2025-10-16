Возрастное ограничение 18+

МТС запустила ИИ-сервисы для голосовых вызовов в Свердловской области

11.04 Пятница, 17 октября 2025
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Компания МТС объявила о расширении функционала голосовых вызовов для своих абонентов. Технология на базе искусственного интеллекта, позволяющая отвечать на звонки с помощью текстовых сообщений, стала доступна пользователям в Свердловской области.

Новая функция даёт возможность отвечать на звонки текстовыми сообщениями, которые автоматически преобразуются в голосовой формат для собеседника. При входящем вызове пользователь получает уведомление в приложении «Мой МТС» с вариантами готовых ответов или возможностью набрать текст самостоятельно.

Ещё один новый сервис «Интеллектуальная запись разговора» сохраняет входящие и исходящие вызовы в виде аудиозаписей или текстовых расшифровок. Все записи сохраняются в облачном хранилище МТС. Функция работает на всех моделях смартфонов с установленным приложением оператора.

По словам директора МТС в Свердловской области Андрея Елизарова, современные технологии дают «второе дыхание» такой базовой услуге, как голосовой звонок».

«Запись разговора, его транскрипция в текстовый формат и наоборот, озвучивание письменного текста дают возможность не потерять собеседника, даже если внешние факторы не позволяют принять звонок или уделить ему должное внимание. А создание заметок секретарём гарантирует сохранение достигнутых в процессе разговора договорённостей и важных мыслей, которые пришли на ум спонтанно во время общения»,

– сказал Андрей Елизаров.


Он также добавил, что часть функций пока работает в режиме бета-версии, но уже доступна для всех абонентов в Свердловской области.

Согласно исследованию МТС, 63% абонентов используют для заметок цифровые устройства, а 51% продолжают записывать информацию на бумагу. Исследование также показало, что женщины чаще мужчин делают записи во время разговоров — 66% против 57% соответственно.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости
