Более 150 тысяч здоровых хризантем из Нидерландов привезли в Екатеринбург





– сообщили в ведомстве. «В результате досмотра и карантинной экспертизы карантинных объектов не выявлено. Цветы допущены к реализации в Екатеринбурге и Свердловской области»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В минувшую среду, 15 октября, в Екатеринбурге привезли более 150 тысяч срезов хризантем из Нидерландов. В Россию их ввезли через Литву.Как сообщили в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора, все срезы, 156780 штук, успешно прошли проверку представителем ведомства совместно со специалистом екатеринбургского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ» и были допущены к продаже.