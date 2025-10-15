Возрастное ограничение 18+
Более 150 тысяч здоровых хризантем из Нидерландов привезли в Екатеринбург
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В минувшую среду, 15 октября, в Екатеринбурге привезли более 150 тысяч срезов хризантем из Нидерландов. В Россию их ввезли через Литву.
Как сообщили в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора, все срезы, 156780 штук, успешно прошли проверку представителем ведомства совместно со специалистом екатеринбургского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ» и были допущены к продаже.
«В результате досмотра и карантинной экспертизы карантинных объектов не выявлено. Цветы допущены к реализации в Екатеринбурге и Свердловской области»,
– сообщили в ведомстве.
