Возрастное ограничение 18+
Белорусский завод планирует поставить в Екатеринбург 50 новых троллейбусов
Фото: Екатеринбург.рф
Минский автомобильный завод (МАЗ) собирается поставить в Екатеринбург 50 новых троллейбусов марки «Горожанин». Сделать это завод планирует вместе с Уфимским трамвайно-троллейбусным заводом (УТТЗ).
Как сообщают в официальном телеграм-канале предприятия, новый подвижной состав на базе машинокомплектов МАЗ 203 имеет увеличенный автономный ход на расстояние до 30 километров. Также заявляется, что «Горожанин» работает при температуре от -40°С до +40°С.
В феврале этого года УТТЗ и МАЗ зарегистрировали в Республике Башкортостан совместное предприятие по производству троллейбусов.
Отметим, что ранее троллейбусы производства УТТЗ уже откатывались в Екатеринбурге (на фото), но не закупались для массовой эксплуатации.
Как сообщают в официальном телеграм-канале предприятия, новый подвижной состав на базе машинокомплектов МАЗ 203 имеет увеличенный автономный ход на расстояние до 30 километров. Также заявляется, что «Горожанин» работает при температуре от -40°С до +40°С.
В феврале этого года УТТЗ и МАЗ зарегистрировали в Республике Башкортостан совместное предприятие по производству троллейбусов.
Отметим, что ранее троллейбусы производства УТТЗ уже откатывались в Екатеринбурге (на фото), но не закупались для массовой эксплуатации.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Уфимский трамвайно-троллейбусный завод выиграл аукцион на поставку троллейбусов в Екатеринбург
10 октября 2025
10 октября 2025