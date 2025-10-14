Возрастное ограничение 18+

Структура «Роснефти» взыскала с государственного предприятия Свердловской области более 200 млн рублей

13.23 Среда, 15 октября 2025
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Судья арбитражного суда Свердловской области Светлана Григорьева удовлетворила иск АО «Уралсевергаз — Независимая газовая компания» (входит структуру «Роснефти») и взыскала с ГУП Свердловской области «Газовые сети» более 160 миллионов рублей. Это сумма, которую государственное предприятие не смогло перевести за поставленный газ.

Это уже второй крупный суд в этом году, который ГУП Свердловской области «Газовые сети» проигрывает «Уралсевергазу» — в апреле судья того же арбитражного суда Свердловской области Александр Гонгало вынес решение о взыскании с госпрепдприятия ещё 46 миллионов рублей.

ГУП СО «Газовые сети» далеко не в первый раз не может исполнять обязательство за снабжение предприятия топливом и оказание услуг по его транспортировке. Как правило, долги ГУПа приходится покрывать за счёт областного бюджета — в прошлом году правительство региона заплатило дочке «Роснефти» 170 миллионов рублей, сотни миллионов долгов «Газовых сетей» приходилось погашать и в предыдущие годы. Ещё в 2019 году сообщилось, что «Газовые сети» находились в предбанкротном состоянии.

ГУП «Газовые сети» поставляет газ для населения Свердловской области, а также более 275 коммунальных предприятий, 366 промышленных и 8 сельхозпредприятий.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Валерий Евграфов © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
Задолжавшего более двух миллионов рублей отца из Краснотурьинска будут «исправлять» работой
14 октября 2025
Свердловские чиновники проиграли очередной суд по грантам, выделенным на строительство глэмпингов
14 октября 2025
Разрушающийся особняк в центре Екатеринбурга изъяли у мусульман и выставили на торги
11 октября 2025
В Екатеринбурге планируют построить первый в регионе бизнес-парк с производством и торговыми площадками
11 октября 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Мэрия Екатеринбурга продаёт помещения в своём здании рестораторам

И не только. Всего с начала октября на продажу выставлено уже 19 объектов муниципальной недвижимости
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
22:54 НА ЕКАД и Серовском тракте планируют улучшать мобильную связь
20:53 В Полевском тысячи жителей провели вечер без тепла
20:46 «Хорошие истории» появились возле Дендрологического парка в Екатеринбурге
20:19 Строительство крупного транспортно-логистического центра под Екатеринбургом приблизилось на один шаг
19:39 Новогоднее убийство отправило жителя Большого Истока в «строгую» колонию
19:27 В Екатеринбурге пройдёт творческая встреча с авторами сказочных кукол
19:17 Из двух десятков свердловских пожаров вторника только пять пришлись на жилой сектор
17:08 О гололедице в Свердловской области предупреждают синоптики
16:47 С помощью феромонных ловушек в лесах Свердловской области нашли насекомых
16:34 Экспорт железнодорожных локомотивов и трамваев на Урале вырос на 120%
16:16 Четыре человека пострадали в ДТП на Сибирском тракте в Екатеринбурге
15:49 Дело против редактора Ura.ru Аллаярова передали в суд
15:26 Чемпионат России по дзюдо пройдет в Екатеринбурге
13:28 В столицу Урала привезли 240 тонн отечественных яблок
13:23 Структура «Роснефти» взыскала с государственного предприятия Свердловской области более 200 млн рублей
13:08 В Екатеринбурге жильцы пожаловались на кальянную в доме
12:28 В Богдановичский городской суд передали дело об убийстве краснокнижного лебедя
12:04 На пристававшего в транспорте к екатеринбурженке мужчину возбудили уголовное дело
11:39 На 20 миллионов рублей обчистила уральцев банда межрегиональных домушников
10:41 Свердловские власти объявили предупреждение о «беспилотной опасности»
10:31 В Верхней Пышме директора торговой компании признали виновным в коммерческом подкупе
09:55 Просидевшего неделю в вентиляционной шахте кота спасли в Нижнем Тагиле
09:32 В свердловском посёлке Курганово вспыхнул крупный пожар
09:19 Всехсвятскую церковь в Ново-Тихвинском монастыре Екатеринбурга намерены отреставрировать
19:57 Житель Белоярского района заплатит за пальбу по снегоболотоходу
19:18 За падение в открытый колодец жительница Тавды получит компенсацию
Все новости Свердловской области
18:48 «Авито Путешествия» вышли на рынок деловых поездок в партнёрстве с Аэроклубом
16:24 На фоне конкуренции за рабочих работодатели расширяют соцпакеты
12:39 Антон Уваров возглавил «Авито Работу»
17:34 Всероссийский зачет по финансовой грамотности включит вопросы о безопасности в интернете от Авито
15:03 Фармкомпании получили возможность отслеживать эффективность рекламы на Авито
14:04 Авито организует масштабную конференцию для технологических руководителей
16:04 Авито AdTech запустил рекламные инструменты для предпринимателей
15:05 Рэпер и звезда шоу «Тачка на прокачку» Xzibit анонсировал сотрудничество с Авито
11:25 Авито и Росмолодёжь запустили программу поддержки молодых предпринимателей
19:30 Скончался режиссёр и телеведущий Тигран Кеосаян
14:12 Закупка хозтоваров стала главной потребностью малого и среднего бизнеса в России
17:56 На слёте ВФМ презентовали 30 бизнес-идей
16:21 На Авито объявили приём заявок на курс для владельцев салонов красоты
17:14 68% зумеров и миллениалов покупают модные товары в сегменте ресейла
11:57 Спрос на подработку в социальной сфере в России вырос на 91%
12:23 Треть специалистов по машинному обучению доверяет написание кода искусственному интеллекту
12:34 Авито назначил Илью Филоненко на должность CPO Fintech
21:00 Авито запустил в Москве и области сервис для поиска подработки
16:50 Пробуждать интерес к науке у молодёжи будут Росатом и Авито
12:08 На Авито добавили рекомендованную цену при публикации объявления
17:58 Средние зарплаты молодых специалистов на Сахалине увеличились в полтора раза
14:37 У соискателей на платформе «Авито Работа» появилась возможность ограничивать просмотр своих резюме
14:45 АНО «Национальные приоритеты» и Авито запустили кадровый проект для развития кадрового потенциала Дальнего Востока
14:11 Глава ФМБА заявила, что российская онковакцина завершила испытания и ждет разрешения Минздрава
11:14 Рынок онлайн-услуг в России к 2026 году может вырасти до 27 трлн рублей
20:56 Услуги и креативные профессии стали перспективными нишами для бизнеса на Дальнем Востоке
Все новости России и мира
22:54 НА ЕКАД и Серовском тракте планируют улучшать мобильную связь
20:53 В Полевском тысячи жителей провели вечер без тепла
20:46 «Хорошие истории» появились возле Дендрологического парка в Екатеринбурге
20:19 Строительство крупного транспортно-логистического центра под Екатеринбургом приблизилось на один шаг
19:39 Новогоднее убийство отправило жителя Большого Истока в «строгую» колонию
19:27 В Екатеринбурге пройдёт творческая встреча с авторами сказочных кукол
19:17 Из двух десятков свердловских пожаров вторника только пять пришлись на жилой сектор
17:08 О гололедице в Свердловской области предупреждают синоптики
16:47 С помощью феромонных ловушек в лесах Свердловской области нашли насекомых
16:34 Экспорт железнодорожных локомотивов и трамваев на Урале вырос на 120%
16:16 Четыре человека пострадали в ДТП на Сибирском тракте в Екатеринбурге
15:49 Дело против редактора Ura.ru Аллаярова передали в суд
15:26 Чемпионат России по дзюдо пройдет в Екатеринбурге
13:28 В столицу Урала привезли 240 тонн отечественных яблок
13:23 Структура «Роснефти» взыскала с государственного предприятия Свердловской области более 200 млн рублей
13:08 В Екатеринбурге жильцы пожаловались на кальянную в доме
12:28 В Богдановичский городской суд передали дело об убийстве краснокнижного лебедя
12:04 На пристававшего в транспорте к екатеринбурженке мужчину возбудили уголовное дело
11:39 На 20 миллионов рублей обчистила уральцев банда межрегиональных домушников
10:41 Свердловские власти объявили предупреждение о «беспилотной опасности»
10:31 В Верхней Пышме директора торговой компании признали виновным в коммерческом подкупе
09:55 Просидевшего неделю в вентиляционной шахте кота спасли в Нижнем Тагиле
09:32 В свердловском посёлке Курганово вспыхнул крупный пожар
09:19 Всехсвятскую церковь в Ново-Тихвинском монастыре Екатеринбурга намерены отреставрировать
19:57 Житель Белоярского района заплатит за пальбу по снегоболотоходу
19:18 За падение в открытый колодец жительница Тавды получит компенсацию
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK