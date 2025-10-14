Возрастное ограничение 18+
Структура «Роснефти» взыскала с государственного предприятия Свердловской области более 200 млн рублей
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Судья арбитражного суда Свердловской области Светлана Григорьева удовлетворила иск АО «Уралсевергаз — Независимая газовая компания» (входит структуру «Роснефти») и взыскала с ГУП Свердловской области «Газовые сети» более 160 миллионов рублей. Это сумма, которую государственное предприятие не смогло перевести за поставленный газ.
Это уже второй крупный суд в этом году, который ГУП Свердловской области «Газовые сети» проигрывает «Уралсевергазу» — в апреле судья того же арбитражного суда Свердловской области Александр Гонгало вынес решение о взыскании с госпрепдприятия ещё 46 миллионов рублей.
ГУП СО «Газовые сети» далеко не в первый раз не может исполнять обязательство за снабжение предприятия топливом и оказание услуг по его транспортировке. Как правило, долги ГУПа приходится покрывать за счёт областного бюджета — в прошлом году правительство региона заплатило дочке «Роснефти» 170 миллионов рублей, сотни миллионов долгов «Газовых сетей» приходилось погашать и в предыдущие годы. Ещё в 2019 году сообщилось, что «Газовые сети» находились в предбанкротном состоянии.
ГУП «Газовые сети» поставляет газ для населения Свердловской области, а также более 275 коммунальных предприятий, 366 промышленных и 8 сельхозпредприятий.
