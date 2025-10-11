Возрастное ограничение 18+
НА ЕКАД и Серовском тракте планируют улучшать мобильную связь
Договорённости были достигнуты на встрече губернатора с руководством МТС
Фото: ДИП Свердловской области
Губернатор Свердловской области Денис Паслер провёл встречу с генеральным директором ПАО «МТС» Инессой Галактионовой. Главной темой обсуждения стало развитие телекоммуникационной инфраструктуры региона и повышение качества связи на основных магистралях, сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.
По словам главы региона, в ближайшее время начнётся масштабное расширение сети базовых станций, внедрение современных цифровых решений и обеспечение устойчивого сигнала вдоль федеральных и региональных трасс, включая ЕКАД и магистраль Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов — Ивдель.
Первыми изменения должны почувствовать абоненты МТС, затем к программе присоединятся и другие операторы. Для стимулирования развития телеком-инфраструктуры в правительстве региона подготовлен проект областного закона об инвестиционном налоговом вычете — предполагается, что высвобождаемые благодаря налоговым льготам средства будут направлены на расширение сетей и улучшение покрытия вдоль ключевых дорог и в социально значимых территориях.
