Экспорт железнодорожных локомотивов и трамваев на Урале вырос на 120%





– сказал Алексей Фролов. «Сегодня доля предприятий ОПК в структуре уральского экспорта достигает 24%. Таможенные органы обеспечивают благоприятные условия для наших экспортеров при соблюдении установленных запретов и ограничений. Среднее время выпуска "безрисковых" экспортных поставок не превышает 35 минут»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Уральское таможенное управление сообщает о заметном росте экспортных поставок продукции транспортного машиностроения.По данным ведомства, с начала года экспорт частей летательных аппаратов увеличился на 12% по весу и на 34% по стоимости, достигнув 13,5 млрд рублей, а экспорт железнодорожных локомотивов и трамваев вырос на 120% в весовом выражении и более чем в 3,5 раза по стоимости, составив свыше 560 млн рублей. Основными заказчиками стали предприятия из Монголии, Ирана, Китая и Туркменистана.По словам начальника Уральской таможни Алексея Фролова, в этом заслуга оборонных предприятий, которые закладывали основу наукоемкого производства ещё в советское время.Он также добавил, что 46% экспортных деклараций проходят автоматический выпуск.