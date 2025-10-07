Возрастное ограничение 18+
В столицу Урала привезли 240 тонн отечественных яблок
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
С начала октября в Екатеринбург поступило 240 тонн яблок из двух российских регионов.
Как рассказали в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора, 140 тонн привезли из Кабардино-Балкарской Республики, ещё 100 тонн – из Краснодарского края. Яблоки проверяли специалисты филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ».
Все фрукты прошли проверку и были допущены к продаже.
«Исследования подтвердили отсутствие в свежих яблоках каких-либо карантинных объектов, представляющих опасность для сельского хозяйства и потребителей»,
– сообщили в ведомстве.
