В столицу Урала привезли 240 тонн отечественных яблок

13.28 Среда, 15 октября 2025
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
С начала октября в Екатеринбург поступило 240 тонн яблок из двух российских регионов.

Как рассказали в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора, 140 тонн привезли из Кабардино-Балкарской Республики, ещё 100 тонн – из Краснодарского края. Яблоки проверяли специалисты филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Все фрукты прошли проверку и были допущены к продаже.

«Исследования подтвердили отсутствие в свежих яблоках каких-либо карантинных объектов, представляющих опасность для сельского хозяйства и потребителей»,

– сообщили в ведомстве.


Юлия Медведева © Вечерние ведомости
Управляющую компанию екатеринбургского бизнесмена лишили права управления более 500 челябинскими домами

Кроме того, Виктора Старокожева банкротит свердловская ИФНС
