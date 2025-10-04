Свердловская область вошла в число лидеров России по производству молока и яиц

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Свердловская область занимает седьмое место в России по объёму производства молока и первое место в Уральском федеральном округе. Об этом сообщил телеграм-канал губернатора Дениса Паслера.В сельскохозяйственном кооперативе «Килачевский» под Ирбитом, который работает более 70 лет, получают 13,7 тонны молока в год от одной коровы.Также в регионе производится около 1,6 миллиарда куриных яиц в год, что является четвёртым показателем в стране. По производству картофеля Свердловская область занимает 11-е место.Как сообщает телеграм-канал губернатора, регион обеспечивает себя основными продуктами питания и поставляет продукцию агропромышленного комплекса в другие регионы и примерно в 20 стран.