Из Екатеринбурга станет больше рейсов в Нячанг
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Из аэропорта Кольцово расширяется полётная программа во Вьетнам. С 17 ноября авиакомпания AZUR air запускает регулярные рейсы на курорт Нячанг, сообщила пресс-служба аэропорта.
Полёты будут выполняться в аэропорт Камрань с частотой два раза за 12 дней. Перелёты запланированы на лайнерах Boeing 767-300, рассчитанных на 336 пассажиров экономического класса.
Ранее, в конце сентября, прямые рейсы из Екатеринбурга в Нячанг начала выполнять авиакомпания «Аэрофлот». Кроме того, перелёты по этому направлению есть в расписании авиакомпаний Red Wings и Nordwind (совместно с «Икар»).
