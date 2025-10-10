Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге появится первый в регионе бизнес-парк с производством и торговыми площадками
Фото: телеграм-канал Дениса Паслера
В Екатеринбурге появится первый в Свердловской области бизнес-парк, где предприниматели смогут не только производить, но и продавать продукцию. Об этом сообщил губернатор региона Денис Паслер в своём телеграм-канале.
Комплекс «Черепанов» разместится в Верх-Исетском районе на улице Черепанова. Первая очередь проекта уже готова и включает магазины и офисные помещения. Вторая очередь, рассчитанная под производство, будет построена к 2028 году.
Проект реализует Корпорация «Маяк» совместно с Агентством по привлечению инвестиций Свердловской области. Общая площадь комплекса превысит 18,8 тысячи квадратных метров.
Инвестиции в строительство составят более 1,13 миллиарда рублей. Как сообщает Денис Паслер, после завершения обеих очередей бизнес-парк обеспечит более 200 новых рабочих мест.
Комплекс «Черепанов» разместится в Верх-Исетском районе на улице Черепанова. Первая очередь проекта уже готова и включает магазины и офисные помещения. Вторая очередь, рассчитанная под производство, будет построена к 2028 году.
Проект реализует Корпорация «Маяк» совместно с Агентством по привлечению инвестиций Свердловской области. Общая площадь комплекса превысит 18,8 тысячи квадратных метров.
Инвестиции в строительство составят более 1,13 миллиарда рублей. Как сообщает Денис Паслер, после завершения обеих очередей бизнес-парк обеспечит более 200 новых рабочих мест.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
За неделю на перебои в отоплении пожаловалось около 2000 жителей Свердловской области
03 октября 2025
03 октября 2025