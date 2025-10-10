В Екатеринбурге появится первый в регионе бизнес-парк с производством и торговыми площадками

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге появится первый в Свердловской области бизнес-парк, где предприниматели смогут не только производить, но и продавать продукцию. Об этом сообщил губернатор региона Денис Паслер в своём телеграм-канале.Комплекс «Черепанов» разместится в Верх-Исетском районе на улице Черепанова. Первая очередь проекта уже готова и включает магазины и офисные помещения. Вторая очередь, рассчитанная под производство, будет построена к 2028 году.Проект реализует Корпорация «Маяк» совместно с Агентством по привлечению инвестиций Свердловской области. Общая площадь комплекса превысит 18,8 тысячи квадратных метров.Инвестиции в строительство составят более 1,13 миллиарда рублей. Как сообщает Денис Паслер, после завершения обеих очередей бизнес-парк обеспечит более 200 новых рабочих мест.