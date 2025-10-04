Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге с 1 ноября повышается стоимость проезда до 42 рублей
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге уже с 1 ноября резко вырастет стоимость проезда в общественном транспорте – до 42 рублей. Такое решение приняла Региональная экономическая комиссия. Соответствующее постановление появилось на сайте ведомства.
Проехать за 33 рубля можно будет только при оплате проезда по QR-коду – скидка в 9 рублей останется, и будет действовать ещё до 31 декабря.
Также сэкономить на проезде можно будет с помощью проездного. В администрации города сообщили, что единый безлимитный проездной билет, который будет действовать на все виды транспорта (метро, автобус, трамвай, троллейбус), физическим лицам обойдётся в 1500 рублей в месяц вместо 2500 рублей. Стоимость проездного для юридических лиц также снизится – с 2600 рублей до 2000 рублей. При этом проездные на 70, 40 и 20 поездок отменяются, с 15 октября их уже нельзя будет купить.
Стоимость проездного для студентов снизится до 1200 рублей (вместо 1700 рублей).
Для военнослужащих и ветеранов боевых действий проездной будет стоить 900 рублей (вместо 1000 рублей), также у них будет возможность купить проездной с лимитом не более 50 поездок за 500 рублей (вместо 550 рублей). Разовая поездка будет стоить 24 рубля.
Для школьников проезд останется бесплатным, но только в наземном транспорте. На метро эта мера не распространяется.
