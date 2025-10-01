Жителю Верхней Пышмы не разрешили забрать посылку с медалями из Германии

Фото: Уральское таможенное управление





– пояснили в управлении. «Эта наука изучает историю наград, памятных знаков, орденов, жетонов и другой атрибутики. Такие товары подлежат таможенному декларированию с предоставлением разрешительных документов»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Житель Верхней Пышмы заказал раритеты из Германии, но получить все вещи из посылки не смог. Теперь ему грозит штраф.Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе Уральского таможенного управления, в посылке находились старые газеты, фотографии, альбомы, а также восемь медалей и нагрудный знак, которые заинтересовали таможенников. Они передали вещи экспертам, и те установили, что медали и знак представляют собой культурную ценность и относятся к фалеристике.В итоге на получателя посылки возбудили дело по статье 16.2 КоАП РФ (недекларирование либо недостоверное декларирование товаров). Ему грозит штраф с возможной конфискацией медалей и нагрудного знака, который он заказал.