Жителю Верхней Пышмы не разрешили забрать посылку с медалями из Германии
Фото: Уральское таможенное управление (одна из медалей)
Житель Верхней Пышмы заказал раритеты из Германии, но получить все вещи из посылки не смог. Теперь ему грозит штраф.
Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе Уральского таможенного управления, в посылке находились старые газеты, фотографии, альбомы, а также восемь медалей и нагрудный знак, которые заинтересовали таможенников. Они передали вещи экспертам, и те установили, что медали и знак представляют собой культурную ценность и относятся к фалеристике.
В итоге на получателя посылки возбудили дело по статье 16.2 КоАП РФ (недекларирование либо недостоверное декларирование товаров). Ему грозит штраф с возможной конфискацией медалей и нагрудного знака, который он заказал.
Фото: Уральское таможенное управление
«Эта наука изучает историю наград, памятных знаков, орденов, жетонов и другой атрибутики. Такие товары подлежат таможенному декларированию с предоставлением разрешительных документов»,
– пояснили в управлении.
