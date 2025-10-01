Возрастное ограничение 18+

Жителю Верхней Пышмы не разрешили забрать посылку с медалями из Германии

11.21 Четверг, 9 октября 2025
Фото: Уральское таможенное управление (одна из медалей)
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Житель Верхней Пышмы заказал раритеты из Германии, но получить все вещи из посылки не смог. Теперь ему грозит штраф.

Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе Уральского таможенного управления, в посылке находились старые газеты, фотографии, альбомы, а также восемь медалей и нагрудный знак, которые заинтересовали таможенников. Они передали вещи экспертам, и те установили, что медали и знак представляют собой культурную ценность и относятся к фалеристике.



Фото: Уральское таможенное управление


«Эта наука изучает историю наград, памятных знаков, орденов, жетонов и другой атрибутики. Такие товары подлежат таможенному декларированию с предоставлением разрешительных документов»,

– пояснили в управлении.


В итоге на получателя посылки возбудили дело по статье 16.2 КоАП РФ (недекларирование либо недостоверное декларирование товаров). Ему грозит штраф с возможной конфискацией медалей и нагрудного знака, который он заказал.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
Два охотничьих ножа изъяли таможенники Кольцово у пассажира из Узбекистана
01 октября 2025
Свердловский Росреестр нашёл 25 нарушений при наименовании географических объектов
07 октября 2025
С лишившего соседа ноги жителя Верхней Пышмы взыскали полтора миллиона рублей
06 октября 2025
Жительница Верхней Пышмы не смогла получить жильё из-за халатности чиновницы
30 сентября 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Дело свердловского экс-министра ЖКХ Смирнова передано в суд

Вместе с ним под суд пойдут и два его бывших заместителя
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
15:56 В Тавдинском округе посреди озера Тумба загадочно погиб сборщик клюквы
15:17 Свердловские власти объяснили разницу уровней оповещений при угрозе БПЛА
14:23 В Новоуральске «турагент» обманула 34 человека на 3,5 миллиона рублей
13:26 В Свердловской области в ДТП с мотоциклами, велосипедами и самокатами погибло 52 человека
12:06 Под Берёзовским на пешеходном переходе сбили 15-летнюю девочку
11:37 В микрорайоне Солнечный в Екатеринбурге хотят за один год построить новую школу
11:21 Жителю Верхней Пышмы не разрешили забрать посылку с медалями из Германии
10:17 За угрозы убийством бывшей жене жителя свердловского села наказали обязательными работами
09:58 В Краснотурьинске подростки толпой напали на 16-летнюю сверстницу
09:47 На перекрёстке в Нижней Туре сбили 12-летнюю девочку
09:33 Водителям екатеринбургских трамваев угрожают в интернете
21:07 Вопреки желанию екатеринбуржцев Патрушиху застроят и плотнее нормы
20:33 В Свердловской области за неделю родились 706 малышей
19:54 В Североуральске пара полицейских вымогала у предприятия щебень
19:45 «Водная» выставка стартует с четверга в библиотеке Белинского
19:12 В Екатеринбурге мужчина обвиняется в убийстве соседки
19:03 За стуки на территории Свердловской области ликвидирован 21 пожар
18:03 В Екатеринбурге в семь раз вырос спрос на китайские ноутбуки
17:30 В Верхней Пышме начались первенства Свердловской области по самбо среди юношей и девушек
16:42 Туман, снег и дожди прогнозируют в Свердловской области
16:28 Пять лет колонии получил житель Красноуральска за ложные сообщения о минировании
16:05 20 человек в Екатеринбурге пожаловались на магазин мебели
15:41 Замдиректора «Ельцин-центра» Людмила Телень оспорила штраф, но безуспешно
15:20 О якобы полном отключении мобильного интернета в Свердловской области пишут в сети
14:21 Обвиняемому в изнасиловании и убийстве пятиклассницы в Нижнем Тагиле запросили пожизненное
13:58 В Екатеринбурге на три дня закроют движение по улице Артинской
Все новости Свердловской области
12:39 Антон Уваров возглавил «Авито Работу»
17:34 Всероссийский зачет по финансовой грамотности включит вопросы о безопасности в интернете от Авито
15:03 Фармкомпании получили возможность отслеживать эффективность рекламы на Авито
14:04 Авито организует масштабную конференцию для технологических руководителей
16:04 Авито AdTech запустил рекламные инструменты для предпринимателей
15:05 Рэпер и звезда шоу «Тачка на прокачку» Xzibit анонсировал сотрудничество с Авито
11:25 Авито и Росмолодёжь запустили программу поддержки молодых предпринимателей
19:30 Скончался режиссёр и телеведущий Тигран Кеосаян
14:12 Закупка хозтоваров стала главной потребностью малого и среднего бизнеса в России
17:56 На слёте ВФМ презентовали 30 бизнес-идей
16:21 На Авито объявили приём заявок на курс для владельцев салонов красоты
17:14 68% зумеров и миллениалов покупают модные товары в сегменте ресейла
11:57 Спрос на подработку в социальной сфере в России вырос на 91%
12:23 Треть специалистов по машинному обучению доверяет написание кода искусственному интеллекту
12:34 Авито назначил Илью Филоненко на должность CPO Fintech
21:00 Авито запустил в Москве и области сервис для поиска подработки
16:50 Пробуждать интерес к науке у молодёжи будут Росатом и Авито
12:08 На Авито добавили рекомендованную цену при публикации объявления
17:58 Средние зарплаты молодых специалистов на Сахалине увеличились в полтора раза
14:37 У соискателей на платформе «Авито Работа» появилась возможность ограничивать просмотр своих резюме
14:45 АНО «Национальные приоритеты» и Авито запустили кадровый проект для развития кадрового потенциала Дальнего Востока
14:11 Глава ФМБА заявила, что российская онковакцина завершила испытания и ждет разрешения Минздрава
11:14 Рынок онлайн-услуг в России к 2026 году может вырасти до 27 трлн рублей
20:56 Услуги и креативные профессии стали перспективными нишами для бизнеса на Дальнем Востоке
17:08 Эксперты рассказали, почему кондиционер перестает работать в автомобиле и как этого избежать
19:33 Аналитики составили рейтинг самых востребованных видов строительной техники в России
Все новости России и мира
15:56 В Тавдинском округе посреди озера Тумба загадочно погиб сборщик клюквы
15:17 Свердловские власти объяснили разницу уровней оповещений при угрозе БПЛА
14:23 В Новоуральске «турагент» обманула 34 человека на 3,5 миллиона рублей
13:26 В Свердловской области в ДТП с мотоциклами, велосипедами и самокатами погибло 52 человека
12:06 Под Берёзовским на пешеходном переходе сбили 15-летнюю девочку
11:37 В микрорайоне Солнечный в Екатеринбурге хотят за один год построить новую школу
11:21 Жителю Верхней Пышмы не разрешили забрать посылку с медалями из Германии
10:17 За угрозы убийством бывшей жене жителя свердловского села наказали обязательными работами
09:58 В Краснотурьинске подростки толпой напали на 16-летнюю сверстницу
09:47 На перекрёстке в Нижней Туре сбили 12-летнюю девочку
09:33 Водителям екатеринбургских трамваев угрожают в интернете
21:07 Вопреки желанию екатеринбуржцев Патрушиху застроят и плотнее нормы
20:33 В Свердловской области за неделю родились 706 малышей
19:54 В Североуральске пара полицейских вымогала у предприятия щебень
19:45 «Водная» выставка стартует с четверга в библиотеке Белинского
19:12 В Екатеринбурге мужчина обвиняется в убийстве соседки
19:03 За стуки на территории Свердловской области ликвидирован 21 пожар
18:03 В Екатеринбурге в семь раз вырос спрос на китайские ноутбуки
17:30 В Верхней Пышме начались первенства Свердловской области по самбо среди юношей и девушек
16:42 Туман, снег и дожди прогнозируют в Свердловской области
16:28 Пять лет колонии получил житель Красноуральска за ложные сообщения о минировании
16:05 20 человек в Екатеринбурге пожаловались на магазин мебели
15:41 Замдиректора «Ельцин-центра» Людмила Телень оспорила штраф, но безуспешно
15:20 О якобы полном отключении мобильного интернета в Свердловской области пишут в сети
14:21 Обвиняемому в изнасиловании и убийстве пятиклассницы в Нижнем Тагиле запросили пожизненное
13:58 В Екатеринбурге на три дня закроют движение по улице Артинской
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK