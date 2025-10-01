В Екатеринбурге в семь раз вырос спрос на китайские ноутбуки

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Аналитики Авито проанализировали рынок ноутбуков и планшетов в третьем квартале 2025 года и выяснили, что практически половина продаж в Екатеринбурге приходится на продукцию Apple, при этом китайские бренды продолжают удерживать лидерство по росту продаж.Так, например, 50% продаж ноутбуков составила техника Apple, спрос на которую увеличился втрое. В среднем их покупали за 73 тысячи рублей, что на 26% меньше, чем было во втором квартале этого года. На втором месте по доле продаж ноутбуки ASUS с долей 7%, ростом на 46% и средним ценником 79 тысяч рублей (снижение на 14%). На третьем месте Lenovo с долей 6%, ростом продаж на 9% и средней ценой 58 тысяч рублей (минус 4% за квартал).Самые высокие темпы роста у ноутбуков MECHREVO – их продажи увеличились в семь раз при средней стоимости 105 тысяч рублей. В четыре раза чаще покупали устройства GIGABYTE со средней ценой 96 тысяч рублей.С планшетами ситуация похожая. Apple сохраняет доминирующее положение с долей 46% рынка. Продажи планшетов компании выросли на 36%, а средняя цена составила 42 тысячи рублей, показав рост на 4%. Второе место заняли планшеты Samsung с долей 26% и увеличением продаж на 34%. Устройства бренда обходились в среднем в 14 тысяч рублей (цена осталась стабильной). На третьем месте – Xiaomi с 8% долей рынка, ростом на 51% и средней ценой 21 тысяча рублей (подорожание на 7%).Наибольший рост продаж продемонстрировали планшеты Lenovo – увеличение в 2,5 раза при средней стоимости 19 тысяч рублей. Двукратный рост показали устройства OnePlus за 33 тысячи рублей в среднем. Продажи планшетов HONOR выросли на 91%, их средняя стоимость составила 19 тысяч рублей.В целом продажи новых ноутбуков в июле-сентябре 2025 года выросли на 88% по сравнению с предыдущим кварталом. Средняя стоимость устройств при этом снизилась на 12%. Продажи новых планшетов за третий квартал выросли на 38%, а средняя стоимость увеличилась на 3%.