Пользователи Авито из Свердловской области смогут продать авто в трейд-ин





– отметил директор направления «Автомобили с пробегом» в Авито Андрей Ковалёв. «Запуск инструмента трейд-ин на платформе – важный этап в развитии современных цифровых решений, направленных на упрощение и ускорение процесса сделки для всех участников. Раньше, чтобы сменить свой автомобиль на другой – новый или с пробегом, – владельцам нужно было или сначала продать машину и потом выбирать авто на замену, или же самостоятельно сравнить предложения дилеров по трейд-ину. Сегодня это можно сделать значительно быстрее и удобнее, в одном месте»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Покупать и продавать машины по схеме трейд-ин теперь возможно на «Авито Авто». Команда площадки сделала это возможным в рамках сервисов «Аукцион» и «Селект».Как рассказали Вечерним ведомостям представители платформы, в «Аукционе» владелец может выставить автомобиль на продажу с отметкой «трейд-ин», указав параметры желаемой машины для обмена, и в течение двух часов получить от дилеров предложения с указанием суммы доплаты. В «Селекте» покупатель оставляет заявку на понравившийся автомобиль и узнает размер доплаты с учётом оценки своей машины. При этом пользователя сопровождает персональный менеджер.Первая сделка по новой схеме уже прошла в Казани: пользователь обменял Kia Rio 2016 года на Kia Sportage 2020 года.На данный момент новый инструмент работает в пилотном режиме и охватывает Москву, Санкт-Петербург, Московскую, Ленинградскую, Самарскую и Свердловскую области, а также Татарстан. В программе участвуют 12 дилеров. Сейчас для покупки доступны легковые автомобили и легкий коммерческий транспорт с пробегом до 250 тысяч километров и возрастом до 20 лет, без истории работы в каршеринге и участия в аварийных аукционах.По данным Автохаба, в сентябре 2025 года около 45% машин на складах дилеров поступило через трейд-ин. Исследование «Авито Авто» показало, что в конце 2024 года 41% частных продавцов рассматривали возможность обмена автомобиля по этой программе.