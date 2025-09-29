Возрастное ограничение 18+
Уральские экономисты прогнозируют сокращение потребления в 2026 году
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Эксперты Уральского государственного экономического университета предполагают, что в 2026 году люди будут меньше тратить деньги.
Комментируя повышение ставки НДС с 20% до 22% со следующего года, директор института стратегического планирования, профессор УрГЭУ Максим Марамыгин заявил, что это приведёт к росту цен, а вместе с тем к снижению покупательской активности.
По его словам, это приведёт к тому, что ресурсы, которые могли бы быть направлены на развитие производства будут выводиться из производственного сектора. При этом профессор отметил, что 20-24% НДС для развитых стран – это нормально.
«Повышение налоговых ставок никогда не приносит экономике положительных результатов. К сожалению, уровень тревожности населения в 2025 году начал расти, что сказалось на сокращении потребления. Это видно по многим отраслям экономики, по многим товарным группам, где потребители – это физлица. Продавать также будут меньше, потому что люди и так покупают с трудом. А с ростом цен покупать будут ещё меньше»,
– сказал Марамыгин.
