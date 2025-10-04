Девелоперы пожаловались на нехватку рабочих рук

– говорит Светлана Опрышко.

«Застройщики не просто так неведомыми путями загоняют на стройки мигрантов, нет других вариантов: кто-то должен дом строить. Один из крупнейших застройщиков официально срывает сроки проектов только потому, что у них некому строить. Финансовые модели не были рассчитаны на текущую экономическую ситуацию, когда стало сильно меньше людей»,