Девелоперы пожаловались на нехватку рабочих рук
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Застройщикам не хватает рабочих рук, чтобы укладываться в сроки. Об этом в программе «Акцент» на ОТВ заявила директор Альянса девелоперов по разработке и внедрению технологий ИИ Светлана Опрышко.
По ее словам, в первом квартале компании недосчитались 160 тысяч специалистов, и теперь опасаются, что к 2030 году нехватка будет достигать 850 тысяч.
Она рассказала, что из-за сложившейся ситуации девелоперам приходится привозить мигрантов из других стран – из Бангладеша, Индии и других. Это приводит к удорожанию проектов.
Решить проблему, обязав студентов-бюджетников отрабатывать на стройках, она считает, не получится. Опрышко убеждена, что нужно повышать статус рабочих профессий. По её словам, зарплаты на строящихся объектах сейчас высокие, но людей всё равно не хватает.
«Застройщики не просто так неведомыми путями загоняют на стройки мигрантов, нет других вариантов: кто-то должен дом строить. Один из крупнейших застройщиков официально срывает сроки проектов только потому, что у них некому строить. Финансовые модели не были рассчитаны на текущую экономическую ситуацию, когда стало сильно меньше людей»,
– говорит Светлана Опрышко.
