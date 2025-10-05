За сентябрь из Свердловской области отправили на экспорт 77 тысяч кубометров леса





– рассказали в ведомстве. «Было оформлено 511 сертификатов на железнодорожные вагоны и 745 – на грузовые автомобили. В информационной системе "Аргус-Фито" оформлено 1 256 фитосанитарных сертификатов»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В страны ближнего и дальнего зарубежья из Свердловской области в сентябре автомобильным и железнодорожным транспортом отправили 77 тысяч кубометров лесоматериалов.Такие данные Вечерним ведомостям приводят в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора, контролировавшего экспорт леса.В сентябре лес экспортировали в Киргизию, Азербайджан, Казахстан, Китай, Узбекистан, Афганистан и Иран.