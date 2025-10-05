Возрастное ограничение 18+
За сентябрь из Свердловской области отправили на экспорт 77 тысяч кубометров леса
Фото: Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора
В страны ближнего и дальнего зарубежья из Свердловской области в сентябре автомобильным и железнодорожным транспортом отправили 77 тысяч кубометров лесоматериалов.
Такие данные Вечерним ведомостям приводят в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора, контролировавшего экспорт леса.
В сентябре лес экспортировали в Киргизию, Азербайджан, Казахстан, Китай, Узбекистан, Афганистан и Иран.
«Было оформлено 511 сертификатов на железнодорожные вагоны и 745 – на грузовые автомобили. В информационной системе "Аргус-Фито" оформлено 1 256 фитосанитарных сертификатов»,
– рассказали в ведомстве.
