Свердловская область отправила за рубеж более 2 тысяч тонн картофеля

Дарья Суродина

С 1 по 30 сентября из Свердловской области под контролем Уральского межрегионального управления Россельхознадзора было экспортировано свыше 2 тысяч тонн продовольственного картофеля. Основными направлениями поставок стали Азербайджан, Узбекистан и Казахстан, сообщили в ведомстве.Перед отправкой каждая партия продукции прошла фитосанитарный контроль. Специалисты Россельхознадзора провели досмотр, отбор проб и лабораторные исследования. Карантинных объектов в экспортируемом картофеле не обнаружено.Всего за месяц область отправила за рубеж 93 автомобиля с сельхозпродукцией. Каждый из них сопровождался фитосанитарным сертификатом, оформленным в соответствии с требованиями стран-импортёров.