Ещё пяти тысячам екатеринбургских семей провели быстрый интернет в новые ЖК





– сказал Елизаров. «Конвергентные решения позволяют им экономить до 40% в год на услугах связи по сравнению с раздельным подключением. Вхождение в экосистему МТС открывает целый мир сервисов: онлайн-кинотеатр KION, МТС Музыка, Строки. Подключение каждой новой опции увеличивает кэшбек, который можно потратить на услуги связи, покупку новой техники, походы в театр или на концерт»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Десять новых жилых комплексов в Екатеринбурге, в которых проживает примерно пять тысяч семей, подключили к интернету со скоростью до одного гигабайта в секунду.Как рассказали Вечерним ведомостям представители цифровой экосистемы МТС, их гигабитная сеть сейчас развернута в жилых домах Академического, Верх-Исетского, Октябрьского, Ботанического, Сортировочного, Ленинского, Чкаловского и Юго-Западного районов, а также на Автовокзале и в ЖК «Сибирский сад», «Ботаника», «Московский квартал», «Самоцветы», «Школьный», «Береговой», «Южный сад», «Дом на Бардина 4 YOU» и других.По словам директора МТС в Свердловской области Алексея Елизарова, две трети абонентов домашнего интернета не ограничиваются подключением одной услуги. Они также включают в пакет цифровое телевидение и мобильную связь.