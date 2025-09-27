Возрастное ограничение 18+
2,6 тысячи сельхозземель хотят ввести в оборот в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Денис Паслер на заседании правительства Свердловской области решил дополнительно выделить средства на вовлечение в сельскохозяйственный оборот земли в пяти муниципалитетах.
Как сообщили в департаменте информационной политики региона, губернатор хочет направить 1,3 миллиона рублей на проведение кадастровых работ и подготовку проектов межевания в Бисертском, Верхотурском муниципальных округах, Махнёвском муниципальном образовании, Слободо-Туринском муниципальном районе и Слободо-Туринском сельском поселении. Ожидается, что таким образом в оборот войдёт 2,6 тысячи гектаров сельхозземель.
С начала года землю оформляли в 16 муниципалитетах. На эти целили выделялось 7,9 миллиона рублей, добавили в ДИПе.
«Всего в этом году мы оформим в муниципальную собственность 18,2 тысячи гектаров земель, которые в 2026 году передадим сельхозпроизводителям. Это позволит увеличить площади ярового сева и кормовых культур»,
– сказал Паслер.
