Почти пять тонн привезённых в Екатеринбург овощей из Узбекистана были заражены
Фото: Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора
1 октября в Екатеринбург поступило 4,8 тонны томатов и горького перца, выращенных в Узбекистане, оказались заражёнными.
Как сообщает Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора, в 3,4 тонны томатов и в 1,4 тонны горького перца был обнаружен вирус коричневой морщинистости плодов томата.
«На основании пункта 6.2 положения о порядке осуществления карантинного фитосанитарного контроля на таможенной границе Евразийского экономического союза принято решение об уничтожении заражённых томатов и перцев для предотвращения распространения карантинного объекта»,
Всего 1 октября в уральскую столицу было ввезено 60 тонн свежих овощей и фруктов.
– сообщили в ведомстве.
