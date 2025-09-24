Возрастное ограничение 18+
С хризантемами из Нидерландов в Екатеринбурге привезли карантинный объект
Фото: Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора
Вчера, 1 октября, в Екатеринбург поступила партия хризантем, выращенных в Нидерландах, в количестве 101 819 штук, среди которых оказались заражённые цветы.
Как рассказали в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора, в 160 срезах хризантем представители ведомства вместе со специалистами местного филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ» обнаружили карантинный объект – западного цветочного трипса (Frankliniella occidentalis) имаго в живом виде.
Чтобы цветочный трипс не перебрался на другие растения, заражённые цветы уничтожили. Остальные отправили в магазины.
