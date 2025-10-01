Возрастное ограничение 18+

Жители Свердловской области в 2025 году заказали на Авито более 1,9 млн товаров с доставкой

14.40 Четверг, 2 октября 2025
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Команда Авито проанализировала данные о покупках и продажах с доставкой в Свердловской области в 2025 году и выяснила, что чаще всего заказывают местные жители и что отправляют сами.

Так, по данным платформы, чаще всего жители региона заказывают запчасти и женскую одежду – на каждую категорию пришлось по 8,8% заказов. Второе место занимает детская одежда для девочек (7,2%), далее следуют детская одежда для мальчиков (5,8%), мужская одежда (5,6%) и книги (4,9%). Большинство товаров заказывают из Москвы и Московской области (28%), 20% покупок совершается внутри Свердловской области, 7% – из Санкт-Петербурга. За год пользователи из региона заказали более 1,9 млн товаров на общую сумму 4,6 млрд рублей.

Среди отправляемых из Свердловской области товаров также лидирует женская одежда (11% от всех отправлений), на втором месте – запчасти (8%), далее – детская одежда и обувь для девочек (7,8%) и мальчиков (6,4%), а также мужская одежда (5,7%). Чаще всего товары отправляют внутри области (22%), а также в Москву и Московскую область (16%), Санкт-Петербург (5%) и Челябинск (5%).

За 2025 год жители Свердловской области отправили более 1,8 млн товаров на сумму свыше 3,7 млрд рублей. Суммарное расстояние, которое преодолели отправленные товары, превысило 3,7 млрд километров.

Как отметили представители площадки, в регионе действует более 2000 партнёрских пунктов выдачи. По их данным, в 2024 году «Авито Доставкой» стали пользоваться на 53% чаще, чем в 2023 году.

Популярность сервиса объясняется безопасностью. Как объяснили в Авито, оплата хранится на специальном защищенном счете до тех пор, пока покупатель не подтвердил получение. Если товар не подошёл, он может от него отказаться, и тогда деньги вернутся на счёт покупателя. В случае потери товара в пути по вине службы доставки площадка компенсирует ущерб как продавцу, так и покупателю.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости
Экс-замгубернатора Свердловской области Олега Чемезова поместили в СИЗО по делу о мошенничестве

Заседание по избранию меры пресечения длилось почти три часа
