Конференция о предпринимательстве в интернете пройдёт в Екатеринбурге 14 октября

14.36 Среда, 1 октября 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге 14 октября пройдёт большая бизнес-конференция «По делу» о предпринимательстве в интернете. Её проведут эксперты Авито.

Как рассказали Вечерним ведомостям представители площадки, посетить конференцию можно как офлайн, так и онлайн. Организаторы обещают, что мероприятие будет актуально не только для опытных предпринимателей, но и для тех, кто только начинает работать в электронной коммерции.

Конференция будет проходить в МТС Live Холл с 12.00 до 18.30. Программа включает семь лекций по онлайн-бизнесу.

В начале гостям расскажут о макроэкономических трендах рынка и последних тенденциях в продажах, после чего разговор пойдёт о ключевых инструментах для роста продаж и перспективных нишах. Эксперты обсудят возможные трудности и поделятся советами. Также спикеры обещают разобрать реальные примеры и поговорить о привлечении аудитории и построении личного бренда. В конце программы организаторы обещают выступление «секретного спикера».

В прошлом году конференцию об интернет-бизнесе проводили в Москве. Тогда её посетило около пяти тысяч предпринимателей, а онлайн-трансляцию смотрело более 160 тысяч человек, рассказал директор по продажам вертикали «Товары» Алексей Ли. По его словам, Екатеринбург выбрали для следующей конференции не просто так.

«Поэтому мы запускаем вторую конференцию для продавцов – на этот раз в столице Урала, городе с уникальной деловой активностью и мощным бизнес-сообществом. 81% наших продавцов – из регионов, и мы целенаправленно хотим вносить свой вклад в развитие бизнес-коммьюнити в ключевых городах страны»,

– сказал Алексей Ли.


Участие в конференции бесплатное, но необходима регистрация.


Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости
