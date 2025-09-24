Возрастное ограничение 18+
Конференция о предпринимательстве в интернете пройдёт в Екатеринбурге 14 октября
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге 14 октября пройдёт большая бизнес-конференция «По делу» о предпринимательстве в интернете. Её проведут эксперты Авито.
Как рассказали Вечерним ведомостям представители площадки, посетить конференцию можно как офлайн, так и онлайн. Организаторы обещают, что мероприятие будет актуально не только для опытных предпринимателей, но и для тех, кто только начинает работать в электронной коммерции.
Конференция будет проходить в МТС Live Холл с 12.00 до 18.30. Программа включает семь лекций по онлайн-бизнесу.
В начале гостям расскажут о макроэкономических трендах рынка и последних тенденциях в продажах, после чего разговор пойдёт о ключевых инструментах для роста продаж и перспективных нишах. Эксперты обсудят возможные трудности и поделятся советами. Также спикеры обещают разобрать реальные примеры и поговорить о привлечении аудитории и построении личного бренда. В конце программы организаторы обещают выступление «секретного спикера».
В прошлом году конференцию об интернет-бизнесе проводили в Москве. Тогда её посетило около пяти тысяч предпринимателей, а онлайн-трансляцию смотрело более 160 тысяч человек, рассказал директор по продажам вертикали «Товары» Алексей Ли. По его словам, Екатеринбург выбрали для следующей конференции не просто так.
Участие в конференции бесплатное, но необходима регистрация.
«Поэтому мы запускаем вторую конференцию для продавцов – на этот раз в столице Урала, городе с уникальной деловой активностью и мощным бизнес-сообществом. 81% наших продавцов – из регионов, и мы целенаправленно хотим вносить свой вклад в развитие бизнес-коммьюнити в ключевых городах страны»,
– сказал Алексей Ли.
