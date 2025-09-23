Возрастное ограничение 18+
Ещё 15 автобусов-«гармошек» планирует закупить мэрия Екатеринбурга
Фото: Вечерние ведомости
Появилась информация о планах мэрии Екатеринбурга закупить ещё 15 автобусов особо большой вместимости («гармошек»).
Закупка пока не объявлена, но уже стоит в планах на 2026 год, рассказал в эфире радио «Город FM» замдиректора департамента транспорта мэрии Екатеринбурга Николай Вахлов.
Напомним, в этом году мэрия уже закупила 15 автобусов особо большой вместимости у производителя Volgabus. Их направили на маршруты №№ 49 и 51. Эти 15 машин были приобретены в лизинг и обошлись городскому бюджету в 483 миллиона рублей.
Власти называют закупку новых автобусов одним из мероприятий масштабной «транспортной реформы».
«Рассматриваем возможность приобретения еще 15 автобусов-гармошек в следующем году. Есть предложения запустить их на маршруты автобусов № 57 и № 67. Надеемся, они смогут прижиться и людям будет нравиться»,
— сказал чиновник в эфире радиопрограммы.
