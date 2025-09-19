Турпоток в Екатеринбург вырос на 18 % за первые семь месяцев 2025 года





— пишет Алексей Орлов в публикации Искренне благодарю всё туристическое сообщество за преданность делу, энтузиазм и профессионализм. Благодаря вашей работе Екатеринбург становится всё более узнаваемым и популярным направлением, готовым гостеприимно принять любого гостя,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

По итогам 2024 года столицу Урала посетили 1,8 миллиона туристов, а количество поездок в город превысило 2 миллиона. Об этом сообщает телеграм-канал главы Екатеринбурга Алексея Орлова.За первые семь месяцев 2025 года турпоток в Екатеринбург составил 1,3 миллиона человек, что на 18 % больше, чем за аналогичный период прошлого года.