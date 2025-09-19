После презентации iPhone 17 в Екатеринбурге упали цены на другие модели

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

По случаю презентации нового iPhone 17 команда Авито изучила динамику продаж и стоимости предыдущих моделей iPhone и заметила, что телефоны стали покупать реже, а цены упали от 23% до 33%.По данным аналитиков площадки, 13% продаж приходится на iPhone 16 Pro, 10% — на модель iPhone 16 Pro Max, 7% — на iPhone 16. Также в топ-5 вошли iPhone 13 и iPhone 14 Pro — на них приходится 7% и 6% продаж соответственно.Цены на телефоны устаревших моделей тоже снизились. В августе iPhone 16 Pro покупали в среднем за 80 тысяч рублей, что на 28% меньше, чем в январе. Средняя цена iPhone 16 Pro Max в прошлом месяце составила 92 тысячи рублей (-23%), цена iPhone 16 — 57 тысяч рублей (-29%), iPhone 13 — 28 тысяч рублей (-33%), iPhone 14 Pro — 47 тысяч рублей (также -33%).На 33% подешевела модель iPhone 16 Plus: в прошлом месяце её покупали в среднем за 66 тысяч рублей. Цены на бюджетную модель последней линейки iPhone 16e, вышедшей в феврале этого года, тоже снизились. На старте продаж её стоимость начиналась от 78 тысяч рублей, а уже в августе её покупали в среднем за 42 тысячи рублей. Однако в десятку лидеров по востребованности iPhone 16 Plus и iPhone 16e не вошли.